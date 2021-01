Venerdì 8 gennaio andrà in onda l'ultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore 5. Salvatore sarà arrabbiato con la madre per la lettera che non ha mai fatto recapitare a Gabriella e deciderà di smascherarla posizionando il messaggio in casa cosi che la madre possa accorgersene. Vittorio intanto offrirà a Beatrice la possibilità di affiancare il ragionier Cattaneo al grande magazzino. La missiva del giovane Amato verrà letta prima da Gabriella: la stilista non lascerà correre ma affronterà il suo ex fidanzato a cui dimostrerà di tenere molto. La contessa invece continuerà ad essere preoccupata per l'affare proposto al cognato da parte di Arturo Bergamini in cui era convolto anche Achille Ravasi.

Vittorio offre a Beatrice un nuovo lavoro

Durante l'episodio di venerdì Salvatore non riuscirà a capacitarsi di quello che la madre ha fatto con Gabriella. La donna ha impedito che il messaggio scritto con tanto amore e dedizione dal giovane Amato, arrivasse nelle mani della sua ex fidanzata, impedendo così un riavvicinamento tra la stilista e il figlio. Proprio per questo motivo Salvatore, spinto da una profonda rabbia, deciderà di disporre la lettera in un punto tattico della sua casa in maniera tale che la madre, al rientro dalla Sicilia potrà vederlo e rendersi conto dell'errore commesso. Nel frattempo Beatrice sarà intenzionata a cercare un nuovo lavoro ma nonostante ciò non vorrà disturbare Vittorio in questa ricerca. Il dottor Conti però non starà a braccia conserte e le offrirà un'ottima opportunità: lavorare come segretaria di Luciano Cattaneo al Paradiso.

Gabriella legge la lettera di Salvo e si reca da lui

Adelaide continuerà a destare preoccupazione in merito alla faccenda di Achille Ravasi. Umberto invece deciderà di fare il doppio gioco con Arturo Bergamini. Il padre di Cosimo, come visto nelle precedenti puntate, aveva invitato alle nozze del figlio Umberto ma ha approfittato della situazione per proporre un affare apparentemente interessante al commendatore.

Purtroppo in quest'affare ci sarà qualcosa che non convincerà affatto l'uomo. Messo infatti in guardia dalla cognata, Guarnieri cercherà di fingere di essere interessato alla proposta. Serena e il piccolo Carlo si saluteranno ma prima di farlo, i bambini si scambieranno un piccolo regalo. Beatrice e Clelia, ormai avvolte da una profonda amicizia, guarderanno con tenerezza il dolce gesto dei loro figli.

La famosa lettera di Salvo viene letta in anticipo da un'altra persona. Sarà proprio Gabriella a prendere casualmente visione del messaggio. La stilista non farà finta di nulla anzi, deciderà di correre dall'ex fidanzato e affrontare la situazione faccia a faccia.