Sebbene sia seguita da oltre 9,7 milioni di persone su Instagram, Belen sembra avere poca originalità nei contenuti che condivide sul suo profilo. A notare una piccola gaffe che ha fatto Rodriguez di recente, è stata Valentina Vignali, che ha segnalato che una foto postata dall'argentina è stata "rubata" a un'influencer russa di nome Maya. La ragazza ha confermato che i piedi che si vedono nello scatto pubblicato dalla showgirl, sono suoi e questo ha suscitato ironia e critiche sul web.

La 'presa in giro' di Belen ai follower

Cosa sta succedendo a Belen Rodriguez? È questa la domanda che si stanno ponendo molti suoi fan dopo aver saputo che l'argentina ha spacciato per sua la foto di un'altra donna.

A far notare questo "furto" di immagine, è stata Valentina Vignali, che ha taggato Maya Zaboshta (una nota influencer russa) sotto al post Instagram che la presentatrice di Tu sì que vales ha condiviso meno di due giorni fa sul suo account.

"Sulle mie scarpe", ha scritto la soubrette accanto alla fotografia "incriminata", quella nella quale si vedono i piedi di una donna con indosso un paio di tacchi neri con un laccio attorno alla caviglia.

La cestista, però, si è subito accorta che le scarpe che la 36enne ha fatto passare per sue, in realtà sono di una giovane star del web che lo scorso aprile ha pubblicato lo stesso scatto che Belen ha mostrato ai suoi quasi 10 milioni di follower ultimamente.

Maya risponde a Belen: 'Quelle sono le mie scarpe'

Grazie alla menzione che le ha fatto Vignali, la vera protagonista della foto in questione ha scoperto che Belen ha spacciato per suo un post che lei ha caricato molti mesi fa, per la precisione a metà aprile 2020.

L'influencer da oltre 263mila followers, poi, ha postato una Instagram Stories per rivendicare i diritti dell'immagine che Rodriguez ha fatto passare per sua, e ha scritto in inglese: "Foto dai miei nuovi amici.

Sono le mie gambe e le mie scarpe. Grazie per il supporto".

La russa, dunque, ha precisato che la presentatrice di Tu sì que vales ha preso in giro i suoi fan pubblicando uno scatto che non ha fatto lei, ma che ha preso dal profilo di un'altra ragazza senza neppure citarla.

Anche se è da qualche ora che sul web circola la notizia del suo "furto" di fotografia, Belen non si è ancora esposta né per cancellarla né per spiegare il motivo di quanto ha fatto.

I commenti contro l'ultimo gesto di Belen

Da quando si è saputo che Belen ha spacciato per sua la foto di un'altra donna (una giovane influencer russa che in Italia non è molto conosciuta), il suo profilo è stato sommerso di commenti sia ironici che di protesta. C'è chi non ha proprio apprezzato la scelta dell'argentina di prendere in giro i suoi milioni di follower con uno scatto che non ha realizzato lei, soprattutto perché la vera autrice dell'immagine in questione non è stata neppure citata dalla 36enne.

Sotto al post Instagram che Rodriguez ha titolato "sulle mie scarpe", si possono leggere pungenti critiche come: "Copiona", "Ma perché prendi le foto da Pinterest facendole passare per tue?", "Che figuraccia", "Sulle tue scarpe?" (accompagnata dall'emoticon che ride a crepapelle).

A questi messaggi si deve aggiungere il tag a Maya Zaboshta che ha fatto Valentina Vignali meno di 24 ore fa, ovvero da quando in tanti hanno notato la piccola gaffe social che ha fatto l'ex moglie di Stefano De Martino forse sperando di farla franca.

La foto che ha pubblicato la sudamericana, comunque, ha raccolto oltre 170mila "mi piace" e più di mille commenti, segno che se l'intento della soubrette era quello di far discutere, c'è riuscita benissimo e con una semplice mossa.