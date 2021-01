In vista del ritorno su Rai 2 di Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, nella quale ha parlato per la prima volta dell'addio a Belen Rodriguez. Anche se in modo sintetico e forse un po' diplomatico, il napoletano ha commentato la separazione dalla meglio con parole d'affetto, informando i curiosi del nuovo equilibrio che hanno raggiunto per amore del figlio Santiago.

Le parole di Stefano De Martino sull'ex moglie

Manca circa una settimana al ritorno sul piccolo schermo di Stefano De Martino: il 12 gennaio prossimo, infatti, il 31enne riprenderà in mano la conduzione di Stasera tutto è possibile, un'edizione senza pubblico, ma con tante novità nel cast.

In un'intervista al presentatore Rai, fatta in vista di questo debutto, gli sono state fatte delle domande sulla recente separazione da Belen.

Quando qualcuno prova a descrivere la rottura tra lui e Belen come un fallimento personale, l'ormai ex ballerino precisa: "Le separazioni sono diventate un evento ordinario. Ormai lo straordinario è rimanere insieme. Che un matrimonio duri tutta la vita, è difficile, quindi vorrei dire a chi è nella mia situazione di non farsi troppi sensi di colpa".

"I rapporti si consumano e i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci, quindi per me non ha senso dire che un matrimonio è fallito", ha proseguito Stefano nel primo sfogo su carta stampata dopo l'addio alla moglie.

Nessun nuovo amore per Stefano De Martino

"Ogni storia d'amore ha un inizio e una fine, quindi non c'è un fallimento", ha proseguito il 31enne nell'intervista. In merito al tipo di rapporto che ha oggi con Belen, a circa sei mesi dal loro mediatico ed ennesimo addio, Stefano ha fatto sapere: "Ora stiamo bene, le cose vanno davvero bene perché stiamo facendo del nostro meglio".

Quando il giornalista gli ha chiesto se attualmente sta frequentando qualcuno, De Martino è stato deciso nell'affermare: "Sono felicemente scapolo, ho imparato a stare da solo".

Il partenopeo si è anche lasciato andare a una riflessione sullo status di papà single che vive a fasi alternate da qualche anno: fatta eccezione per il ritorno di fiamma Belen per circa undici mesi, è da molto tempo che il bel presentatore non ha una fidanzata ufficiale.

"Quando impari ad ascoltarti, è difficile far entrare qualcuno nella tua zona di conforto", ha spiegato l'ex ballerino.

Madalina Ghenea e Sanremo: i commenti di Stefano De Martino

Dopo aver commentato la sua chiacchierata vita amorosa, Stefano ha dato qualche anticipazione su quello che sarà il suo imminente futuro professionale. Accantonata la possibilità di condurre una nuova edizione di Made in Sud (che sarebbe slittata all'anno prossimo), De Martino si è messo al lavoro per far sì che almeno uno dei suoi programmi andasse in onda in questo periodo così delicato.

Dal 12 gennaio, infatti, debutterà la nuova stagione di Stasera tutto è possibile, il varietà game show che prevede sfide tra personaggi famosi e l'amatissima prova de "la stanza inclinata".

Tra le novità che saranno proposte al pubblico dalla prossima settimane, ci sono ben tre volti nuovi nel cast: Paolo Conticini, Elettra Lamborghini e Madalina Ghenea.

In merito all'eventualità di arrivare a condurre il Festival di Sanremo un giorno, Stefano ha detto: "Se dicessi che non lo sogno, sarei ipocrita. Non voglio esserci a ogni costo, ma solo se verrà al momento giusto".