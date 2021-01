Belen Rodriguez non ci sta a passare per quello che non è, perciò decide di esporsi in prima persona per rispondere ad alcune critiche che reputa ingiuste. Nelle scorse ore, ad esempio, l'argentina ha replicato ad un fan che l'ha accusata di cambiare compagno ogni due anni, per questo si mostrerebbe sempre felice ed innamorata. A questo pungente commento, la showgirl ha ribattuto con sincerità, affermando che sono quattro gli anni di durata media della maggior parte delle sue storie d'amore.

Il commento sulla vita privata di Belen

Neppure le frecciatine che qualcuno le lancia sui social sembrano intaccare la felicità di Belen Rodriguez: da quando fa coppia con Antonino Spinalbese, infatti, la soubrette appare sempre rilassata e serena sia pubblicamente che nel privato.

Mentre si trova in vacanza sulla neve con la famiglia, l'argentina ha deciso di postare una foto del fidanzato in una location da sogno. Lo scatto in questione è stato accompagnato da questa frase del brano "La musica non c'è" di Coez: "E scusa se non parlo abbastanza ma ho una scuola di danza nello stomaco".

Tra i tanti "mi piace" e commenti che ha ricevuto quest'immagine del 25enne, una riflessione in particolare ha colpito la ex di Stefano De Martino, che si è affrettata a rispondere con lucidità e anche un po' di ironia.

La risposta di Belen alle ultime critiche

"Eh lo so Belu, la fase dell'innamoramento è bella. Scuola di danza, sotto la pioggia, io e te per sempre", inizia così il commento che ha catturato l'attenzione della Rodriguez il 3 gennaio scorso.

Sono state queste parole in particolare, però, a spingere la showgirl ad esporsi su Instagram. "Beata te che ogni due anni li cambi e non perdi mai la magia dell'inizio. Furbetta".

A chi le ha scritto che cambierebbe fidanzato ogni paio d'anni, l'argentina ha voluto replicare in modo sintetico ma incisivo: "Per la precisione ogni quattro".

È bastata questa breve frase a spegnere sul nascere una polemica che avrebbe potuto coinvolgere i fan e altri utenti che non condividono le scelte sentimentali che Belen ha fatto da quando è un personaggio pubblico, ovvero da più di dieci anni ormai.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Gli amori famosi e duraturi di Belen

La risposta che Belen ha dato ad un impertinente fan che ha "osato" sbagliare la durata media dei suoi legami sentimentali, è piuttosto veritiera se si analizzano le relazioni che la 36enne ha avuto da quando è una celebrità.

Dal 2004 al 2008, ad esempio, la soubrette è stata legata a Marco Borriello: questo rapporto è iniziato anni prima che l'argentina esordisse in tv come concorrente dell'Isola dei Famosi, anzi fu proprio la partecipazione al reality di Rai 2 che compromise in maniera decisiva la storia col calciatore napoletano.

Pochi mesi dopo essersi lasciata col giocatore di Serie A, Rodriguez è stata paparazzata tra le braccia di Fabrizio Corona: i due sono stati la coppia d'oro del Gossip nostrano dal 2009 al 2012, ovvero per quattro anni.

Il matrimonio tra la conduttrice e Stefano De Martino, è durato un po' meno: dal 2012 al 2015 i due si sono amati follemente, salvo poi separarsi all'improvviso per volere del ballerino.

Prima di tornare tra le braccia del marito nel 2019, Belen ha avuto una relazione di circa due anni con Andrea Iannone. Nella primavera del 2020, poi, l'annuncio del secondo addio al papà di Santiago e l'inizio di nuovi gossip su possibili nuovi amori.

Dopo un breve flirt con Gianmaria Antinolfi, la sudamericana ha ritrovato il sorriso accanto ad Antonino Spinalbese, il parrucchiere di 25 anni col quale fa coppia fissa dalla scorsa estate, tra vacanze da piccioncini e progetti di famiglia.