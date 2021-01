Belen Rodriguez è in dolce attesa del suo secondo figlio. La notizia che in queste settimane ha fatto il giro del web e dei social, nei giorni scorsi è stata confermata in diretta televisiva anche durante la trasmissione Ogni Mattina in onda su Tv8. La showgirl argentina, archiviato il suo matrimonio con Stefano De Martino, ha ritrovato la serenità al fianco del giovanissimo Antonino Spinalbese, con il quale ormai fa coppia fissa. La notizia della gravidanza, però, pare non abbia reso felice il suo ex marito Stefano De Martino, padre del primo figlio di Belen, il piccolo Santiago.

Secondo figlio per Belen Rodriguez: la showgirl è incinta

Nel dettaglio, nonostante Belen e Antonino preferiscano non commentare ma neppure smentire la notizia della gravidanza che sta circolando in queste settimane, sembrerebbe che ormai la showgirl argentina sia entrata nel quarto mese e quindi il bambino dovrebbe venire alla luce nel corso dell'estate 2021.

E così la famiglia di Belen si allarga, a distanza di anni dall'arrivo di Santiago, il bambino frutto dell'amore tra la showgirl e il ballerino di Amici, Stefano De Martino.

I due, si lasciarono pochi anni dopo aver pronunciato il fatidico sì in chiesa e successivamente provarono anche a rimettere in piedi il loro matrimonio, senza però riuscirci.

Stefano De Martino non sarebbe felice della gravidanza di Belen

Sta di fatto che, alla fine, Belen e Stefano scelsero di intraprendere definitivamente due strade differenti e di dirsi addio come coppia pur restando in buoni rapporti per il bene del piccolo Santiago.

Eppure, alcune indiscrezioni rivelano che Stefano De Martino non abbia reagito positivamente alla notizia della gravidanza della sua ex moglie.

Sembrerebbe, infatti, che l'attuale conduttore dello show Stasera tutto è possibile in onda con successo su Rai 2, non abbia fatto proprio i salti di gioia quando ha scoperto che la Rodriguez è in dolce attesa del suo secondo figlio.

I presunti motivi della delusione di Stefano De Martino per la gravidanza di Belen

Alcuni amici di Stefano, infatti, farebbero sapere che il conduttore e ballerino non sia proprio al "settimo cielo" per la nuova vita intrapresa dalla sua ormai ex moglie e i motivi potrebbero essere diversi.

C'è, ad esempio, chi ipotizza che la preoccupazione di Stefano possa avere a che fare col fatto che Belen e Antonino stiano insieme da pochissimo tempo.

Ma c'è anche chi ipotizza che in realtà Stefano De Martino non gradisca il fatto che, con questa seconda gravidanza di Belen, l'abbia "persa per sempre" e che non ci sia più modo di provare a rimettere insieme i pezzi del loro tormentato matrimonio.