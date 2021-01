Per Can Yaman si parla di un possibile nuovo flirt in corso con una conduttrice italiana. A lanciare la clamorosa indiscrezione di Gossip è stata la speaker radiofonica Anna Pettinelli nel corso della sua trasmissione mattutina in onda su RDS. Una notizia che sta facendo il giro del web e dei social per la gioia dei tantissimi fan italiani dell'attore che in questi giorni si trova a Roma per girare un nuovo spot pubblicitario assieme all'attrice Claudia Gerini, entrambi diretti dal regista Ferzan Ozpetek.

Presunto flirt per Can Yaman con la conduttrice Diletta Leotta

Nel dettaglio, in un primo momento Anna Pettinelli ha lanciato la notizia bomba su Can Yaman in radio, senza dare ulteriori dettagli sulla donna italiana che avrebbe conquistato il cuore del divo della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, in onda con grande successo su Canale 5.

Successivamente, poi, la Pettinelli ha fornito ulteriori dettagli e ha svelato che si tratterebbe proprio di Diletta Leotta, rivelando che tale indiscrezione le sarebbe arrivata da fonti certe e ben attendibili.

Come se non bastasse, poi, la Pettinelli ha anche svelato che diverse persone avrebbero beccato Can e Diletta mentre si scambiavano dei baci appassionanti.

Si parla di baci tra Can e Diletta a Roma

Un ulteriore tassello su questo presunto flirt che sarebbe in corso tra Can e Diletta, arriva dal fatto che i due nei giorni scorsi avrebbero soggiornato nello stesso albergo romano.

Un'indiscrezione che è stata confermata involontariamente dalla stessa conduttrice, la quale aveva postato sui suoi profili social delle stories in cui riprendeva l'assembramento dei fan per Can Yaman, sotto l'albergo in cui avrebbe alloggiato il divo turco che era lo stesso da dove la Leotta stava effettuando le riprese con il telefonino.

Insomma un'indiscrezione di quelle che, nel caso in cui venisse confermata, sarebbe un vero e proprio colpaccio dal punto di vista del gossip, dato che sia Diletta che Can sono due personaggi molto amati dal pubblico, che riescono ad attirare l'attenzione di milioni e milioni di persone sui social.

Dopo l'indiscrezione della Pettinelli, silenzio da parte di Can e Diletta

Tuttavia, al momento, dopo l'indiscrezione lanciata da Anna Pettinelli in radio, non ci sono state ulteriori dichiarazioni da parte dei due diretti interessati. Sia Can Yaman che la bella Diletta Leotta non hanno ancora proferito parola sul presunto scoop lanciato in radio dalla speaker di RDS e insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

La verità verrà a galla nel corso delle prossime ore? Usciranno le foto dei baci che si sarebbero scambiati a Roma? Vi terremo aggiornati sugli sviluppi del presunto flirt tra Can e Diletta.