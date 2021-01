Sarà un 2021 ricco di impegni per l'attore turco Can Yaman che continuerà a spopolare sul piccolo schermo italiano con una serie di nuovi impegni professionali. Oltre alla messa in onda delle restanti puntate di DayDreamer - Le ali del sogno, Can sarà anche il protagonista della nuova Serie TV dal titolo Mr. Wrong in onda sempre sulla rete ammiraglia Mediaset e nel frattempo si preparerà per le riprese della fiction Sandokan, di cui sarà il nuovo protagonista assoluto.

Il ritorno di Can Yaman su Canale 5: dal 7 gennaio DayDreamer sbarca in prime time

Nel dettaglio, a partire dal 7 gennaio 2021, il pubblico di Canale 5 avrà modo di rivedere Can nei panni del fotografo Can Divit, protagonista indiscusso della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno.

Una nuova collocazione per questa serie che ha registrato dei risultati d'ascolto a dir poco soddisfacenti nei mesi precedenti, al punto da spingere i vertici del Biscione a procedere con la promozione nella prestigiosa fascia oraria del prime time.

Come se la caverà la serie tv turca in questa nuova collocazione? Ad attendere Can ci sarà la sfida con Che Dio ci aiuti 6, la fortunatissima serie tv di Rai 1 con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, da sempre campione di ascolti del prime time.

Il debutto di Mr. Wrong: tra qualche mese anche in Italia

Ma gli impegni per Can Yaman non sono finiti qui. Nei mesi scorsi, infatti, Mediaset ha confermato l'acquisto dei diritti tv per la messa in onda di Mr. Wrong, la nuova serie che vede protagonista sempre l'attore turco.

Anche in questo caso si tratta di un prodotto molto atteso dal pubblico della rete ammiraglia Mediaset, che stando alle anticipazioni di un settimanale tv, andrà in onda tra qualche mese in televisione. Non si esclude quindi, che la nuova serie dove questa volta Can sarà un ristoratore, possa debuttare su Canale 5 al termine degli appuntamenti serali con DayDreamer.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

La sfida di Sandokan: Can Yaman nei panni che furono di Kabir Bedi

E poi ancora il 2021 sarà l'anno del remake di Sandokan, la serie cult che negli anni Settanta venne portata al successo da Kabir Bedi, incollando ai televisori una media di 27 milioni di spettatori.

Can Yaman, quindi, si cimenterà nei panni della "tigre della Malesia" e ha ammesso di essere onorato e al tempo stesso entusiasta di poter raccogliere il testimone dal grande Kabir Bedi.

"Stavolta l'impegno recitativo è molto più complesso" ha svelato l'attore ammettendo che un personaggio del genere non si prepara in pochi mesi.

Tuttavia questo non intimorisce più di tanto Can, il quale ha ammesso di essere pronto e determinato a rendere suo questo nuovo personaggio.