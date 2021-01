Sabato 16 gennaio in prime time su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata di C'è posta per te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, anche quest'anno leader indiscusso degli ascolti. Tra le storie che verranno raccontate ci sarà anche quella di una signora che ad un certo punto del racconto rischerà di perdere la sua dentiera. La scena è stata caricata in "anteprima" sulla pagina ufficiale Instagram del people show Mediaset e ha suscitato un vespaio di polemiche da parte dei fan della trasmissione.

L'ospite a C'è posta per te perde la dentiera: Maria De Filippi ride

Nel dettaglio, nel video in questione si vede Maria De Filippi che chiede alla signora se avesse conosciuto quell'uomo con i baffi che sedeva dall'altra parte della busta di C'è posta per te.

Ad un certo punto, però, alla signora di una certa età, ospite in studio, casca la dentiera da bocca. La donna, per fortuna, si accorgerà subito di quello che le sta accadendo e si sistemerà immediatamente la dentiera prima che possa cadere sul pavimento.

La stessa Maria De Filippi vedendo quello che succede alla signora, non riuscirà a trattenere le risate, così come il pubblico presente in studio a C'è posta per te.

La polemica dei fan contro C'è posta per te: 'Potevate evitare questa scena'

La scena, come vi dicevamo, è stata caricata in anteprima sulla pagina ufficiale social della trasmissione del sabato sera, con tanto di didascalia: "La puntata di domani ci regalerà tantissime emozioni ma anche tante risate".

Peccato, però, che non tutti i fan di C'è posta per te abbiano gradito la scena e in tanti si sono schierati contro la decisione del programma di Maria De Filippi di trasmetterla lo stesso in televisione.

"Non fa ridere, poverina" ha scritto una spettatrice del programma e ancora "Povera signora, potevano evitare di fare vedere questa scena" ha scritto un'altra telespettatrice.

"Il programma lo guardo e mi piace, però questa scena non l'avrei mandata in onda. Di cattivo gusto" ha chiosato un'altra affezionatissima del people show del sabato sera di Canale 5.

Insomma la scena della dentiera sembra non esser piaciuta alla stragrande maggioranza dei fan social del programma ma c'è anche chi ha commentato il video con delle faccine sorridenti.

Gli ospiti di C'è posta per te del 16 gennaio

In attesa di vedere in onda l'intera seconda puntata di C'è posta per te di questo sabato 16 gennaio, le anticipazioni ufficiali rivelano che tra gli ospiti in studio di questo appuntamento ci sarà anche il cantante Irama, lanciato qualche anno fa ad Amici.

Presenti in studio anche la coppia d'oro della fiction di Canale 5 composta da Giulia Michelini e Marco Bocci, indimenticati protagonisti di Squadra Antimafia.