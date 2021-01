Prosegue l'appuntamento con la serie tv DayDreamer - Le ali del sogno che dal 7 gennaio proseguirà la sua messa in onda solo in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate turche rivelano che ci saranno dei clamorosi risvolti legati alla coppia composta da Can e Sanem. I due, dopo un periodo di separazione, riusciranno a ritrovarsi di nuovo ma una serie di incomprensioni finirà per separarli per l'ennesima volta. Ecco allora che Can approfitterà della situazione per "rapire" Aydin per qualche ora e trascorrere insieme dei momenti di intimità, lontani da tutto e tutti.

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer: Yigit prova a dividere Can e Sanem

Nel dettaglio, dopo che Can ritornerà a Istanbul in seguito al suo anno "sabbatico", Yigit ascolterà una conversazione tra il fotografo e suo padre e capirà che il giovane Divit ha intenzione di lasciare di nuovo Istanbul.

In realtà si tratta di una cattiva interpretazione data da Yigit alle parole del fotografo, ma tanto basterà affinché l'editore corra subito da Sanem per metterla al corrente della situazione.

Il perfido Yigit, infatti, spererà con tutto se stesso che in questo modo possa riuscire a separare definitivamente Can e Sanem. Peccato, però, che il suo comportamento scatenerà una reazione del tutto diversa.

Sanem viene 'sequestrata': il rapimento di Can

Le anticipazioni turche di DayDreamer, infatti, raccontano che Sanem, dopo aver appreso la notizia, correrà subito da Can che si trova al porto, sulla sua barca, per affrontarlo e chiedergli la verità sulla sua imminente partenza. A quel punto Can, prenderà in mano le redini della situazione e ne approfitterà per "sequestrare" la dolce Sanem per trascorrere qualche ora insieme, in completa intimità.

In questo modo, quindi, la ragazza sarà "costretta" a stare con Divit ma alla fine, dopo dei reciproci dispetti, riusciranno a trovare un punto di incontro.

Nel corso del pomeriggio trascorso in barca, la coppia tornerà a parlare anche del famoso manoscritto di Sanem che era stato dato alle fiamme.

Can e Sanem si confrontano in barca: anticipazioni turche di DayDreamer

Le anticipazioni turche della soap DayDreamer rivelano che Sanem confesserà a Divit di non ritenerlo più responsabile dell'incendio del suo libro e di averlo capito nel momento in cui il fotografo sfidò le fiamme al capanno per recuperare un suo scialle.

Anche in questo caso un evento funesto causato dalla perfidia di Yigit che, tuttavia, servirà alla coppia per chiarire l'ennesima incomprensione sorta tra di loro.

E, alla fine della giornata trascorsa in intimità, Can confesserà alla Aydin di non voler assolutamente lasciare di nuovo Istanbul.