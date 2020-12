I colpi di scena non mancano mai e le nuove puntate turche della soap DayDreamer - Le ali del sogno si preannunciano a dir poco scoppiettanti. Le anticipazioni su quello che succederà nel corso delle prossime puntate in programma a partire dal 7 gennaio 2021 in poi su Canale 5, raccontano che ci sarà un momento in cui il fotografo Can Divit perderà completamente il lume della ragione, al punto da mettere in atto un vero e proprio rapimento ai danni della bella Sanem, con tanto di "fuga" in mare.

DayDreamer anticipazioni turche: Sanem furiosa con Can

Nel dettaglio, dopo che Can farà perdere per un po' di tempo le sue tracce, sparendo per circa un anno da Istanbul ritornerà nuovamente in città e si riavvicinerà di nuovo alla sua ormai ex fidanzata.

Sanem ha sofferto moltissimo l'assenza del suo amato e in quel periodo è stato necessario anche il ricovero in una clinica specializzata per permetterle nuovamente di trovare la serenità.

Sta di fatto che Yigit, dopo aver notato un nuovo riavvicinamento tra Can e Sanem, deciderà di intervenire in prima persona per mettere i bastoni tra le ruote alla coppia. L'editore, infatti, farà credere ad Aydin che in realtà Divit ha intenzione di lasciare di nuovo Istanbul e di rimettersi in viaggio a bordo della sua barca.

Can fuori di testa e rapisce Sanem

Questa confessione rappresenterà l'ennesimo duro colpo per Sanem, la quale credendo di essere stata presa in giro per l'ennesima volta da Can, non ci penserà su due volte ad affrontarlo in prima persona.

Le anticipazioni delle nuove puntate turche di DayDreamer rivelano che Sanem si dirigerà come una furia al molo, dove si trova ferma la barca di Divit e chiederà spiegazioni sulle sue intenzioni future.

Un atteggiamento che in parte spiazzerà Can, del tutto estraneo alle parole pronunciate dalla dolce Sanem. In un primo momento, quindi, sarà confuso dall'atteggiamento della ragazza poi ne approfitterà per poter trascorrere del tempo con lei, da solo e deciderà di rapirla!

Il rapimento di Sanem e la fuga in mare: anticipazioni turche DayDreamer

Can, infatti, mollerà gli ormeggi e si dirigerà in mare aperto con la sua barca, senza avvisare Sanem di quello che stava per fare. Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che nel momento in cui Aydin si renderà conto del tentativo di rapimento del fotografo, con la conseguente fuga in mare, proverà a opporre resistenza ma poi col passare del tempo comincerà a placarsi.

Per Can e Sanem, infatti, questa "fuga" in mare rappresenterà il modo per poter passare del tempo assieme e raccontarsi cosa è successo nell'anno in cui sono stati lontani l'uno dall'altro. E così i due si confesseranno, bevendo del tè proprio come ai vecchi tempi.