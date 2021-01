Non sono passate neppure 24 ore da quando è stato nominato nella casa del GF Vip, ma Francesco Monte ha già chiarito la sua posizione in merito a quello che ha dichiarato un concorrente della quinta edizione. In risposta alle parole poco carine che Tommaso Zorzi ha detto sul suo conto e sul rapporto che ha avuto con Giulia Salemi, il pugliese ha pubblicato una Instagram Stories che aveva l'intento di anticipare una battaglia legale che vuole intraprendere con chiunque parli male di lui in televisione.

La replica di Monte alle dichiarazioni di Tommaso al GF Vip

Francesco Monte l'aveva detto qualche tempo fa: chiunque avrebbe parlato male di lui davanti alle telecamere del GF Vip, si sarebbe ritrovato in mano una "letterina" dei suoi avvocati una volta tornato alla realtà.

Nel rispetto di quanto ha dichiarato qualche settimana fa, il bel pugliese ha lasciato intendere che ricorrerà alle vie legali contro chi l'altra sera ha detto cose non proprio lusinghiere sul suo conto in televisione.

Il tronista, infatti, ha commentato a suo modo le frasi con le quali Tommaso Zorzi ha spiegato perché si è rotto qualcosa tra lui e Giulia Salemi: i due amici si sarebbero allontanati quando lei si è fidanzata con Monte, che pare non gradisse affatto la presenza dell'influencer nella quotidianità della coppia.

"Quanto ti sei messa con lui, sei sparita. Lui non mi voleva intorno e tu non hai mai preso le mie difese. E poi penso sia un co... perché nella casa ha detto che due donne che si baciano gli fanno schifo. Sottoscrivo questa cosa", ha tuonato il concorrente della quinta edizione del reality Mediaset la sera del 25 gennaio.

La presa di posizione di Monte sulle parole di Tommy

Dopo essere stato informato su quello che è stato detto sul suo conto nella casa del GF Vip, Francesco ha deciso di pubblicare una Instagram Stories molto pungente.

"Per emergere è necessario impegno, fatica, lavoro, sacrifici e ingoiare anche cose che non corrispondono al vero", inizia così lo sfogo social di Monte che i siti di Gossip stanno riportando il 26 gennaio.

"Chi si fa i cavoli propri campa cento anni", ha aggiunto il tarantino prima far trapelare le sue intenzioni in merito alle accuse che gli sono state lanciate da Zorzi tra le mura di Cinecittà.

Sempre tramite il suo profilo social, l'ex di Giulia Salemi ha fatto sapere: "I miei genitori mi hanno dato degli insegnamenti che, a quanto pare, le nuove generazioni non hanno avuto".

Francesco Monte si scaglia contro l'influencer del GF Vip 5

"A tutto c'è un limite", ha proseguito Monte nello sfogo social con quale ha preannunciato la sua volontà di rispondere a Tommaso non davanti alle telecamere ma in un luogo più istituzionale.

"Ci vediamo presto (scritto in inglese). Ecco un mio indizio: grande scalinata e porta marrone", ha aggiunto Francesco accanto all'emoticon di un martello che rimanda ad un tribunale.

"La legge è uguale per tutti", è la parte finale del messaggio del pugliese che chiarisce ancora meglio la sua decisione di ricorrere agli avvocati per difendersi dalle cose poco carine che Zorzi ha detto sulla sua persona nella casa più spiata d'Italia.

Giulia Salemi non ha commentato in nessun modo le frasi di Tommy sul suo ex, ma in un certo senso ha confermato che tra i due non correva buon sangue: l'astio, però, a detta dell'italo-persiana era reciproco e lei si è trovata tra due fuochi per circa un anno.

Il concorrente del GF Vip 5, comunque, ha allontanato la ragazza dicendole di non considerarlo più uno dei suoi migliori amici: a Zorzi, infatti, non è andata giù la scelta dell'influencer di escluderlo dalla rosa degli uomini in lizza per un posto in finale.