Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli si contendono un posto nella finale del GF Vip: venerdì 29 gennaio, infatti, sarà decretato il nome del concorrente che farà compagnia a Dayane nell'ultima puntata. Tra le tante scelte che i vipponi sono stati chiamati a fare durante la puntata del 25 genaio, alcune hanno fatto riflettere sia gli spettatori che gli abitanti della casa: in rete, infatti, Giulia e Pier sono stati etichettati come strateghi per aver votato contro Tommaso nella nomination al positivo per la scelta del secondo finalista della seconda edizione.

Zorzi contro Giulia e Pierpaolo dopo la diretta del GF Vip

Sarà un caso, ma entrambi i piccioncini del GF Vip 5 hanno avuto la stessa idea quando Alfonso Signorini gli ha chiesto di dire chi secondo loro non merita la finale tra gli uomini del cast. Salemi, "accoppiata" a Rosalinda per l'occasione, ha fatto il nome di Tommaso spiegando che per lei non ha bisogno del suo aiuto per approdare all'ultima puntata del reality.

Pierpaolo, quando il conduttore l'ha spronato a dire quale compagno d'avventura avrebbe voluto vedere al televoto per la scelta del secondo finalista di questa edizione, ha preferito il neo entrato Zenga a Zorzi.

Queste decisioni dei "prelemi", hanno fatto storcere il naso sia all'influencer che a molti spettatori, che hanno accusato la coppia di aver fatto una strategia per permettere all'ex velino di finire al confronto finale solo con il più "abbordabile" Zelletta.

Tommy litiga con Giulia nella casa del GF Vip

"Lui non necessitava del mio salvataggio per la finale, dai è ovvio. Ora ce l'ha con me e non mi parla, ma io ho fatto di tutto pur di salvare Pier", ha spiegato Giulia prima di avere un duro faccia a faccia con quello che pensava essere un suo caro amico.

Tommaso ha accusato Salemi di aver dato una falsa motivazione in diretta, preferendo l'amore all'amicizia.

Tra i due, poi, sono emerse incomprensioni risalenti al periodo in cui la ragazza era fidanzata con Francesco Monte: pare che il tronista non apprezzasse la personalità di Zorzi, per questo il legame con l'italo-persiana si è raffreddato forse in modo irrecuperabile.

Il concorrente del GF Vip 5 ha anche puntato il dito contro Pretelli, l'altro compagno di reality che gli ha 'tolto' la possibilità di giocarsi la finale in un televoto a tre tra lui, Zelletta e l'ex velino appunto.

Il ragionamento di Maria Teresa convince i fan del GF Vip

L'altro abitante della casa che in queste ore è finito nel mirino di Zorzi, è Pierpaolo: a sorpresa, infatti, il ragazzo ha votato Zenga come possibile finalista, preferendolo all'influencer col quale convive da ormai più di quattro mesi.

"Ero in confusione e sono legato a te. Tu non hai problemi per arrivare in finale, farai tutto da solo", ha provato a dire Pretelli a Tommaso prima che quest'ultimo lo liquidasse con un gelido "sì certo, ok".

Maria Teresa è forse la concorrente del GF Vip che ha analizzato con maggiore lucidità quanto è successo. Ripercorrendo con la mente le scelte che gli uomini del cast sono stati chiamati a fare in puntata, Ruta ha detto a Zorzi: "Ha preferito Zenga a te perché non voleva andare al televoto con te.

Se Andrea, Zelletta e Dayane votavano per te, andavate in tre e li massacravi".

"La verità è questa", ha chiosato la presentatrice trovando il pieno consenso del 25enne.

Tra i tanti commenti che sono apparsi sul web durante la diretta del reality del 25 gennaio, spiccano quelli di chi pensa che Pierpaolo e Giulia abbiano giocato di strategia escludendo Tommaso dal televoto per il secondo finalista.

Anche Lazzaro, amico dell'influencer, ha puntato il dito contro l'ex velino dicendo: "Si è rivelato un abita stratega. Chapeau".