Adua Del Vesco non sembra così tanto sicura di quello che prova per il fidanzato. Sebbene ammetta di amare Giuliano Condorelli, la concorrente del Grande Fratello Vip nutre dei dubbi su quello che accadrà nell'imminente futuro, ovvero quando si rivedranno dopo la fine del reality. La siciliana ambirebbe a una convivenza, ma non prima di aver capito se il compagno accetta quello che è diventata durante il percorso all'interno della casa di Cinecittà.

I pensieri di Adua sul futuro dopo il GF Vip 5

Continuano le riflessioni di Adua nella casa del GF Vip: anche se il compagno Giuliano le ha detto chiaramente che preferisce affrontare la loro situazione lontano dalle telecamere, l'attrice non riesce a non rendere pubblici i suoi pensieri a riguardo.

Chiacchierando con Samantha sulle paure che l'attendono dopo la fine del reality, la siciliana ha detto: "Io vorrei qualcosa di più stabile, che sia anche una convivenza, non per forza un matrimonio. Mi sento di essere cambiata, migliorata e cresciuta tanto".

Per l'ennesima volta, dunque, Del Vesco ha ribadito che non vuole più sentirsi inferiore al fidanzato: "Io non voglio più sentirmi sua figlia o sua sorella, voglio sentirmi la sua donna".

I progetti che la concorrente sta facendo sul futuro, però, non sarebbero così imminenti: prima di pensare ad andare a vivere con la sua dolce metà, la 29enne vorrebbe capire se sono ancora fatti l'uno per l'altra, oppure se le loro strade sono destinate a separarsi.

Giuliano è lontano: Adua dubita della sua relazione al GF Vip

Le perplessità della siciliana sul futuro della sua storia d'amore sono tante, per questo non vuole fare il passo più lungo della gamba quando rivedrà Giuliano.

"Prima di pensare a una convivenza, vorrei prendermi del tempo, prima vorrei capire se anche lui è cambiato e se apprezza come sono diventata", ha fatto sapere la concorrente del GF Vip 5.

Del Vesco, dunque, non è certa che il suo compagno possa approvare la persona che è oggi, più libera e sicura, per questa ragione intende parlare con lui per capire se possono ancora stare insieme.

L'attrice ha anche spiegato che se continua a parlare del fidanzato è perché ci tiene e lo fa nonostante lui le abbia suggerito di non toccare l'argomento nel video che le ha fatto recapitare per Natale.

"Voglio essere libera di essere me stessa e non voglio più sentirmi inferiore. L’ho buttato in televisione e so che a lui non piacerà", ha aggiunto la ragazza prima di palesare tutte le sue incertezze sulla sua relazione di circa 13 anni con Giuliano.

Sentimenti in bilico al GF Vip 5

"Non sto dicendo che non lo amo più ma ho dei dubbi perché so come è fatto lui. Da un lato ho paura perché so che lui non la prenderà bene", ha proseguito Adua nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando l'8 gennaio.

L'attrice, dunque, conferma di nutrire un sentimento per Giuliano, ma forse questo potrebbe non bastare a portare avanti la loro relazione.

Le incertezze che sta manifestando Del Vesco nella casa del GF Vip sono tante e tutte legate al futuro: la storia d'amore con Condorelli sarebbe in bilico soprattutto a fronte del grande cambiamento personale che la siciliana ha fatto da quando partecipa al reality di Canale 5.

Sebbene il compagno le sia stato accanto nei momenti più difficili della sua vita, Adua sostiene di essersi sentita poche volte la sua donna e questo le manca.

Quando il programma finirà (si presume attorno alla fine di febbraio, forse il 26) Adua e Giuliano avranno un necessario faccia a faccia per capire se il loro amore è più forte dei dubbi che la ragazza ha da qualche settimana, ovvero da quando si è resa conto di essere un'altra dopo l'esperienza di "reclusione" tra le mura di Cinecittà.