In Beautiful, tra non molto i telespettatori assisteranno ad un ritorno di fiamma tra Wyatt e Flo, complice anche il fatto che la ragazza abbia donato il suo rene a Katie. Nel corso delle prossime puntate che verranno tramesse su Canale 5, si noterà infatti un riavvicinamento tra i due. Wyatt sarà rimasto colpito dal gesto della sua ex e capirà di non aver mai smesso di amarla. Per questo, il giovane Spencer mollerà Sally ma quest'ultima non avrà nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire Wyatt ed architetterà un piano per riaverlo, arrivando a fingere una malattia terminale. Una bugia che verrà ben presto scoperta e che porterà la giovane Spectra a lasciare definitivamente Los Angeles.

Beautiful, spoiler Usa: Wyatt lascia Sally per amore di Flo

A causa del divario tra la messa in onda statunitense e quella italiana, mancherà ancora parecchio prima di vedere Wyatt e Flo ufficialmente insieme. I telespettatori italiani di Beautiful, già nei primi mesi del 2021, potranno assistere ad un riavvicinamento tra i due ragazzi, complice il gesto di generosità di Fulton che, come noto, avrà donato il suo rene a Katie, salvandole la vita. Una gesto che avrà colpito molto il figlio di Bill Spencer, il quale si renderà conto di amare ancora Flo, nonostante ora sia fidanzato con Sally Spectra. Anche Flo non esiterà a dichiarare il suo amore all'ex il quale non perderà tempo e lascerà su due piedi Sally.

Beautiful, anticipazioni: Sally finge una malattia terminale per non perdere Wyatt

In Beautiful, le cose non saranno però così semplici per Wyatt e Flo. Sally infatti, non avrà nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire l'erede Spencer e per questo, studierà un subdolo piano per tenerlo legato a sé. Dando uno sguardo alle trame Usa, si viene a sapere che Spectra fingerà una malattia terminale pur di riavere Wyatt.

Flo a questo punto, chiederà a Wyatt di interrompere la loro relazione per dar modo al giovane di stare accanto a Sally in quelli che tutti crederanno essere i suoi ultimi giorni di vita. L'inganno però, verrà presto svelato grazie a Flo.

Wyatt e Flo di nuovo insieme nelle prossime puntate di Beautiful

Il triangolo Flo, Wyatt e Sally, sarà destinato a tenere con il fiato sospeso i telespettatori di Beautiful per molte settimane.

Flo infatti, scoprirà la verità spulciando nel computer della dottoressa di Sally. Penny Escobar, il medico che starà coprendo Sally, colpirà Flo con un candelabro. La giovane Fulton quindi, verrà rapita e trattenuta contro la sua volontà nell'appartamento della dottoressa. Con uno stratagemma, Flo riuscirà a mettersi in contatto con Wyatt il quale salverà la sua amata, portando alla luce il losco inganno di Sally. Dopo questa tragica esperienza, Wyatt e Flo potranno tornare ufficialmente insieme, mentre Sally lascerà per sempre Los Angeles.