Uno dei colpi di scena dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha avuto a che fare con l'incontro avvenuto in casa tra Andrea Zenga e suo padre Walter. I due si sono rivisti a distanza di anni dal loro ultimo incontro e non sono mancate frecciatine e incomprensioni. Andrea nelle ore successive è tornato a parlare di quello che era accaduto in diretta televisiva e non ha nascosto la sua amarezza e la delusione per alcune parole che sono state pronunciate da suo padre Walter, arrivando a dire che si era presentato da lui per parlargli solo perché si trova in un programma televisivo.

Andrea Zenga deluso dal padre dopo il confronto al GF Vip

Andrea, parlando con Samantha e Carlotta, ha ammesso la sua delusione per l'atteggiamento che ha definito immaturo di suo padre durante il confronto che hanno avuto nella casa del GF Vip.

Zenga si è mostrato afflitto e ha ammesso di essersi sentito sminuito perché suo padre non ha voluto parlare prima con suo fratello, così come lui gli aveva chiesto in precedenza. "Lo sa quanto ci ha sofferto lui" ha sbottato Andrea parlando della sua situazione familiare con gli altri concorrenti.

La frecciatina di Andrea Zenga contro il padre Walter

Andrea, infatti, ha ammesso che suo fratello ha sofferto moltissimo per questa situazione e, proprio per questo, si sarebbe aspettato un gesto diverso da padre del padre. "Vieni da me solo perché sono in un programma televisivo" ha sbottato Andrea. "Lui lo ignora ma siamo una cosa sola" ha proseguito poi il giovane Zenga parlando del suo rapporto con l'amato fratello. A quel punto Andrea non è riuscito più a trattenere le lacrime e si è lasciato andare in un nuovo pianto liberatorio.

A quel punto gli altri vipponi della casa del GF Vip hanno provato a tranquillizzarlo e rassicurarlo anche in merito a quello che succederà una volta che si spegneranno i riflettori del reality show e si tornerà alla vita di tutti i giorni.

Alda D'Eusanio sotto accusa per un termine pronunciato al GF Vip

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione e se ci saranno dei risvolti nel corso delle prossime settimane, cresce l'attesa per la prossima puntata serale del Grande Fratello Vip in programma lunedì 1° febbraio su Canale 5.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Al centro dell'attenzione ci sarà anche lo scivolone fatto da Alda D'Eusanio che, in queste ultime ore, ha pronunciato un termine ritenuto razzista che non è passato inosservato. La concorrente, infatti, ha pronunciato la stessa parole che qualche mese fa costò caro a Fausto Leali, al punto da indurre la produzione del reality show a procedere con la squalifica dal gioco.