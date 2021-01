Tra i concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip 5 vi sono Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Un rapporto decisamente non facile quello tra i due ragazzi di questa edizione che, in diverse occasioni si sono scontrati. Tuttavia, qualche settimana fa, c'è stato un riavvicinamento tra Dayane e Tommaso in occasione di una festa brasiliana organizzata dalla produzione in casa. Tutto faceva sperare per il meglio ma in realtà tra Dayane e Tommaso continua ad essere un clima "freddo" e in queste ultime ore la Mello ha sparato a zero contro il giovane influencer, tra i candidati alla vittoria finale.

L'attacco di Dayane Mello contro Tommaso Zorzi al GF Vip

Nel dettaglio, Dayane ha puntato il dito contro Tommaso, affermando che il ragazzo non la guarderebbe mai negli occhi e poi ha proseguito dicendo che sembra quasi come se fosse in competizione con lei.

Per quanto riguarda, invece, il legame che si è venuto a creare tra Tommaso e Rosalinda Cannavò, migliore amica di Dayane, la modella brasiliana non ha dubbi sul fatto che si tratterebbe di un rapporto studiato a tavolino.

"E' un amicizia studiata contro di me, lei non c'entra nulla con lui" ha sbottato Dayane parlando del rapporto che hano in casa Rosalinda e Tommaso.

A favore della testa esposta da Dayane si è schierata anche Carlotta Dell'Isola, una delle ultime arrivate in questo GF Vip che non ha ancora digerito la nomination che gli è stata fatta proprio da Tommaso, il quale non ha nascosto di non avere un buon rapporto con lei.

Samantha De Grenet difende Tommaso Zorzi

E Dayane Mello, dopo aver ascoltato anche lo sfogo della sua amica Carlotta, non si è fatta problemi nel criticare ulteriormente Tommaso, definendolo una persona egoista.

"Non si fa carico del dolore degli altri, è qui solo per la sua carriera" ha sbottato ancora la modella brasiliana.

A tale conversazione era presente anche Samantha De Grenet, anche lei una delle protagoniste di questa quinta edizione del GF Vip, la quale ascoltando tali parole contro Tommaso ha scelto di assumere le difese del giovane influencer.

Dayane rincara contro Tommaso e parla di 'cattiveria'

"Avere ambizione non è un male" ha sottolineato Samantha parlando dell'atteggiamento di Tommaso all'interno della casa ma le sue parole non sono piaciute lo stesso a Dayane che è tornata a "tuonare" contro Zorzi.

"Solo lui si sente perfetto, le cose non si raggiungono con cattiveria" ha dichiarato la Mello senza troppi mezzi termini.

Insomma un clima tutt'altro che sereno quello che si respira tra Dayane e Tommaso: ci sarà una resa dei conti finale nel corso della prossima puntata serale del GF Vip in onda il 25 gennaio? Lo scopriremo nelle prossime ore.