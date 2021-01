Le prossime puntate di DayDreamer, in onda in Italia, vedranno ancora al centro della trama il matrimonio improvviso tra Emre e Leyla. A pagarne le conseguenze, infatti, non saranno solo le famiglie, ma anche una preoccupata e sempre più sconvolta Ayhan. Intanto Emre cercherà di correre ai ripari e con Can si recherà da Nihat per parlargli.

Ayhan scopre del matrimonio tra Leyla ed Emre

Il matrimonio tra Leyla ed Emre non lascerà sotto shock solo le famiglie dei novelli sposi, ma anche Ayhan. La ragazza, purtroppo, non passerà un bel periodo dopo la rottura tra suo fratello Osman e Leyla, infatti ammetterà di non credere più nell'amore e per tale ragione deciderà di prendersi una pausa anche da CeyCey.

Ovviamente non prenderà bene nemmeno la notizia del matrimonio della maggiore delle Aydin e sarà proprio CeyCey a comunicargliela recandosi in macelleria.

La notizia scatenerà anche il gossip nel quartiere e tutte le "pettegole" si recheranno proprio nella macelleria di Ayhan per commentare la notizia e forse anche per consolarla. Questo gesto, però, sarà la goccia che farà traboccare il vaso, al punto che la ragazza deciderà di mandare via tutti e chiudere il negozio. Ora il problema, per lei, sarà solo uno: come riuscirà a dare la notizia a Osman?

Can accompagna Emre da Nihat

Il vero deluso per il matrimonio in gran segreto di Leyla, però, sarà sempre suo padre Nihat. L'uomo si è mostrato molto amareggiato per il gesto compiuto dalla figlia e al momento nessuno è ancora riuscito a farlo ragionare.

L'intervento di Can, forse, riuscirà a salvare la situazione, infatti accompagnerà Emre nel negozio di Nihat per permettergli di confrontarsi con lui.

L'accoglienza non sarà delle migliori, in primis perché il padre di Leyla avrebbe voluto che il giovane Divit avesse chiesto la mano della figlia prima di convolare a nozze e soprattutto come la tradizione turca vuole.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il ragazzo non cercherà scusanti, ma dirà semplicemente a Nihat che lui ama sua figlia. Ovviamente per Nihat non sarà una cosa facile, visto che secondo lui se uno ama la figlia deve portare rispetto anche all'intera famiglia e così non è stato.

Can darà ragione a Nihat e gli chiederà scusa per ciò che ha fatto Emre, ma gli spiegherà che se suo fratello ha agito così è solo perché era spaventato dalla situazione che si è creata tra la loro madre Huma e Mevkibe a causa del matrimonio tra lui e Sanem.

Emre gli chiederà di perdonarlo e con il tipico saluto turco che si rivolge alle persone di età avanzata (bacio sul dorso della mano per applicarla poi sulla fronte) gli prometterà che renderà sua figlia felice. Nonostante non si mostrerà sprizzante di gioia, Nihat accetterà le sue scuse.