Per qualche ora i fan di Dayane hanno temuto il peggio: sui social network, infatti, si è ipotizzato che la concorrente del GF Vip potesse aver bestemmiato davanti alle telecamere. Quando sul web iniziava a farsi largo la notizia della possibile squalifica della Mello per un'imprecazione, alcuni siti di Gossip hanno precisato che le parole dette dalla modella in spagnolo si traducono con modi di dire assolutamente non offensivi.

Il dubbio su un'espressione di Dayane nella casa del GF Vip

Si sa che i concorrenti del GF Vip sono monitorati 24 ore su 24 sia dalla produzione che dai più attenti spettatori, che sono sempre pronti a denunciare qualche comportamento scorretto o frasi fuori luogo da parte di uno degli abitanti della casa.

Nelle ultime ore qualcuno ha usato i social network per rimarcare un'espressione di Dayane che poteva essere interpretata come una bestemmia. Parlando con i compagni di reality, la brasiliana si è lasciata sfuggire un "por Dios", due parole nella sua lingua madre che alcuni hanno inteso come una mancanza di rispetto nei confronti di Dio e di chi è credente.

Se i fan della Mello si sono immediatamente esposti per difenderla, i suoi detrattori stavano cogliendo la palla al balzo per chiedere la sua immediata squalifica dal gioco per aver imprecato, cosa che va assolutamente contro il regolamento del programma di Canale 5.

La spiegazione sulle parole di Dayane al GF Vip

Chi ha chiesto l'espulsione di Dayane, però, forse non conosce la traduzione delle parole "por Dios" che la ragazza ha pronunciato nella casa del GF Vip.

Come spiegano i siti di gossip in queste ore, l'espressione che ha usato la concorrente brasiliana si può tradurre in italiano con "Dio Mio", "Santo Cielo" oppure con "Per l'amor di Dio", tutti modi di dire consentiti dal regolamento del reality e dai programmi televisivi in generale. La Mello, dunque, non ha bestemmiato e non subirà alcun provvedimento disciplinare nel corso della puntata che andrà in onda l'11 gennaio su Canale 5.

Il percorso della modella nel format condotto da Alfonso Signorini, va avanti tra alti e bassi: se tra le mura di Cinecittà ha più "nemici" che amici, è fuori che Dayane può contare sul supporto di moltissime persone, che si espongono per far sì che vinca tutti i televoti ai quali partecipa.

Dayane possibile vincitrice del GF Vip 5

Scapato il pericolo di una possibile squalifica, l'avventura di Dayane al GF Vip procede senza particolari intoppi.

Da un paio di mesi a questa parte, anzi, la modella è tra i concorrenti preferiti dal pubblico: con alte percentuali, infatti, la Mello riesce a vincere la maggior parte delle nomination alle quali partecipa (l'unico a "tallonarla" per ora è Tommaso Zorzi). A sostenere la 31enne in questo percorso sono soprattutto i suoi fan brasiliani, che stanno facendo di tutto pur di far arrivare la loro beniamina in finale e magari a farla anche vincere.

A pensare che la sudamericana potrebbe trionfare nella quinta edizione, è anche Francesco Facchinetti, che in una recente intervista ha detto che la donna dovrebbe essere premiata per essere riuscita a riscattarsi dopo un'infanzia e un'adolescenza parecchio difficili. Per il momento, Dayane e Zorzi sono i vipponi più amati e più votati dai telespettatori: probabilmente, dunque, la volata finale sarà tra questi due abitanti della casa, che ormai sono reclusi da quasi quattro mesi e sono riusciti a conquistare un'ampia fetta di pubblico con i loro comportamenti spesso sopra le righe ma sempre divertenti.