Le anticipazioni tedesche della soap opera Tempesta d'amore rivelano che il triangolo tra Tim Saalfeld, Franzi Krummbiegl e Amelie Limbach sarà l'argomento principale delle prossime puntate.

Tim verrà nuovamente deluso da Franzi e troverà in Amelie una preziosa consolatrice oltre che collega. In tale modo Franzi inizierà a essere gelosa della donna. Successivamente, malgrado i reciproci sentimenti che li hanno uniti, Franzi deciderà di porre fine alla sua relazione con Tim per la mancanza di fiducia dimostrata dall'uomo. La vicinanza tra Tim e Amelie preoccuperà molto la donna. Inizialmente cercherà di lasciarsi il passato alle spalle e di concentrarsi alla sua relazione con Steffen ma non potrà evitare di essere gelosa di Amelie.

Dopo aver visto la sua collega mandare un bacio al suo datore di lavoro, la Krummbiegl avrà una reazione molto istintiva. Da questo Saalfeld si renderà conto che la sua ex lo amerà ancora nonostante cercherà in tutti i modi di non ammettere i sentimenti per lui.

Franzi gelosa di Amelie

Nel corso delle prossime puntate Franzi sarà sempre più convinta di lasciarsi il passato alle spalle e di non subire più i tradimenti da parte del suo ex. La donna si concentrerà quindi sulla sua storia d'amore con Steffen Baumgartner anche se farà fatica a dimenticare il giovane Sallfeld. Successivamente la ragazza varrà a conoscenza che la sua collega nonché coinquilina Amelie avrà già messo gli occhi su Tim. Di conseguenza Franzi non potrà nascondere la sua gelosia e non ci riuscirà con il tempo.

Nel frattempo Amelie sarà sempre più innamorata di Tim e farà di tutto per avvicinarsi a lui. Ciò non le verrà difficile, dato che i due lavorano insieme alle scuderie del Fürstenhof. Tra i due si creerà una forte sintonia e Franzi continuerà ad essere sempre più gelosa: dopo aver visto Amelie mandare un bacio a Tim, perderà la pazienza e farà al giovane Saalfeld una scenata di gelosia.

Ecco che il ragazzo capirà che la sua ex lo amerà ancora e inizierà a sperare di poter tornare insieme a lei. Purtroppo però le anticipazioni confermano che rimarrà deluso.

Tim si tira indietro e non bacia Amelie

Franzi penserà che Tim potrà nuovamente ferirla e per tale ragione deciderà di lasciarsi il passato alle spalle e di concentrarsi sulla relazione tra lei e Steffen.

Ciò ferirà tremendamente il giovane Saalfeld che proverà in tutti i modi di dimenticare la sua ex accettando le attenzioni di Amelie. Il ragazzo passerà tantissimo tempo con la collega e saranno sempre più vicini a tal punto da baciarsi. Ma improvvisamente Tim si tirerà indietro, perché si renderà conto di non poter baciare un'altra donna. Franzi verrà a conoscenza della reazione del suo ex e si sentirà più tranquilla.