Durante la puntata del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 il 25 gennaio, c'è stata la scelta dei nuovi candidati alla finale. Pierpaolo Pretelli doveva scegliere a chi togliere la possibilità di accedere direttamente all'ultima puntata del reality show in anticipo, tra Tommaso Zorzi e Andrea Zenga. Tuttavia l'ex velino ha preferito Zenga piuttosto a Tommaso e il suo modo di fare non è passato inosservato al punto che anche la sua "amica speciale" Elisabetta Gregoraci lo ha "bacchettato" sui social, ammettendo di non aver capito per niente la scelta che ha fatto Pierpaolo in diretta televisiva.

Pierpaolo Pretelli fa discutere per le sue scelte al GF Vip

Il primo a criticare la scelta di Pierpaolo Pretelli è stato Francesco Oppini, amico stretto di Tommaso Zorzi, il quale ha prontamente bocciato il modo di fare dell'ex velino di Striscia la notizia.

"Se tu sei mio amico e nel gioco me la butti in quel posto non mi piace" ha ammesso Oppini a proposito di quello che secondo lui sarebbe stato uno sgarbo fatto nei confronti di Zorzi all'interno della casa del GF Vip.

Una versione dei fatti che sul web e sui social ha trovato d'accordo molti degli spettatori che stanno seguendo il reality show di Canale 5 e tra questi anche Elisabetta Gregoraci.

'L'attacco' di Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli

La showgirl, infatti, ha duramente "bacchettato" le scelte che sono state fatte da Pretelli nel corso della puntata, ammettendo così di essere d'accordo con quello che aveva detto Francesco Oppini.

"Bravissimo ragazzo, però, mi aspettavo salvasse Tommaso" ha ammesso Elisabetta sui social, aggiungendo di non aver capito questa scelta del tutto immotivata fatta da Pierpaolo.

"Non capisco davvero" ha proseguito Elisabetta, aggiungendo che Zelletta era già in finale e quindi avrebbe potuto salvare tranquillamente Tommaso, senza togliergli la possibilità di accedere in anticipo alla finalissima di questa quinta edizione del GF Vip.

Maria Teresa Ruta e la sua opinione sulla scelta di Pierpaolo

Pierpaolo, con la sua decisione, ha fatto storcere il naso a molte persone. Tuttavia, mentre Elisabetta Gregoraci non riesce a darsi una spiegazione su quello che ha fatto ai danni di Tommaso, Maria Teresa Ruta all'interno della casa di Cinecittà ha ammesso di avere le idee molto chiare sulla scelta di Pretelli.

Per la conduttrice, infatti, quella di Pierpaolo sarebbe pura strategia ai fini del gioco. Secondo lei, avrebbe semplicemente evitato di finire al televoto con Tommaso Zorzi, consapevole del fatto che si tratta di un personaggio molto forte che sicuramente avrebbe dato filo da torcere a lui e Andrea Zelletta, che sono gli altri due candidati alla finale.