In occasione di un litigio tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi avvenuto al termine della 34^ puntata del Grande Fratello Vip, il web influencer ha tirato in ballo Francesco Monte. A sorpresa l'ex tronista di Uomini e Donne all'ora di pranzo ha postato una stories di Instagram criptica, in cui secondo alcuni potrebbe esserci una frecciatina destinata a Zorzi.

L'attacco di Zorzi

Giulia Salemi per "proteggere" Pierpaolo Pretelli ha deciso di escludere Tommaso Zorzi dal televoto per decretare il primo finalista uomo del Grande Fratello Vip. Al termine della diretta, i due "vipponi" hanno avuto un duro scontro che li ha portati a tirare fuori delle vecchie ruggini.

Scendendo nel dettaglio, Tommaso Zorzi ha spiegato alla Salemi di essersi allontanato volontariamente da lei quando era fidanzata con Francesco Monte. Secondo il 25enne, tra lui e l'ex tronista di Uomini e Donne non c'era una simpatia reciproca: "Tu eri fidanzata con una persona, la quale non mi stava molto simpatica, come io a lui". Sebbene Giulia abbia cercato di spiegare che non era così, Zorzi ha proseguito: "Tu hai preso le sue difese". Il 25enne ha riferito di essere venuto a conoscenza tramite alcuni amici che Francesco non sopportava la sua presenza.

Tommaso ha dato del co... a Monte perché avrebbe espresso un commento negativo sul bacio saffico scambiato dalla Salemi con Martina Hamdy in occasione del GF Vip 3. Infine, il web influencer ha rimproverato la modella italo-persiana di averlo cercato solo quando era in crisi con Francesco.

La presunta frecciatina di Monte

Francesco Monte martedì 26 gennaio verso l'ora di pranzo ha postato una stories su Instagram piuttosto criptica. Il diretto interessato non ha fatto alcun nome o riferimento, ma secondo alcuni follower potrebbe essere una chiara frecciatina indirizzata a Tommaso Zorzi.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che oggi per emergere serve molto impegno, lavoro, sacrifici e fatica.

Ma soprattutto è necessaria una cosa: "Serve ingoiare anche tante cose che non corrispondono al vero". Il modello originario di Taranto ha invitato tutti a farsi gli affari propri in modo da vivere a lungo. Successivamente l'ex compagno di Giulia Salemi ha spiegato che i suoi genitori gli hanno dato certi insegnamenti che a quanto pare non avrebbero le nuove generazioni.

Nella parte finale del messaggio il giovane ha scritto: "A tutto c'è un limite...See you soon". Dopo avere lanciato un indizio: "Grande scalinata e portone marrone", Francesco Monte ha concluso: "La legge è uguale per tutti". Al momento non è chiaro a chi sia riferito il messaggio dell'ex tronista pugliese. Dunque, sono solo delle supposizioni che le parole siano indirizzare a Tommaso Zorzi.