Al termine della 34esima puntata del Grande Fratello Vip c'è stato un faccia a faccia tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. Quest'ultimo ha spiegato di essersi allontanato dalla modella italo-persiana nel periodo in cui era fidanzata con Francesco Monte. Il web influencer ha raccontato di non avere gradito quando Giulia in determinate circostanze prese le difese dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Zorzi tira in ballo Francesco Monte

Giulia Salemi in occasione della 34^ puntata del Grande Fratello Vip ha deciso di escludere Tommaso Zorzi dalla finale per "proteggere" Pierpaolo Pretelli. Al termine della diretta del reality show i due "vipponi" sono stati protagonisti di uno scontro al vetriolo.

Durante la discussione Giulia e Tommaso hanno tirato fuori delle cose personali. Scendendo nel dettaglio, il web influencer ha spiegato di essersi allontanato volontariamente dalla modella italo-persiana quando era fidanzata con Francesco Monte. Senza peli sulla lingua Zorzi ha chiosato: "Tu eri fidanzata con una persona, la quale non mi stava molto simpatica, come io a lui". Il giovane ha ammesso di non avere più visto Giulia quando era impegnata con l'ex tronista di Uomini e Donne. Sebbene Salemi abbia dichiarato di avere cercato di ricucire in tutti i modi quella frattura, Tommaso ha prontamente replicato.

Il 25enne ha affermato: "Tu hai preso le difese sue". L'ex star di "Riccanza" ha rivelato di essere venuto a conoscenza da amici in comune che Monte non aveva piacere di averlo nella sua compagnia: "Dovrei sedermi al tavolo di una persona che non ha piacere di stare lì?" Ma non è tutto, perché il web influencer ha confidato di non avere una buona considerazione del modello pugliese.

Quest'ultimo sarebbe colpevole di avere commentato in modo negativo il bacio saffico tra Giulia Salemi e Martina Hamdy avvenuto durante un gioco al Grande Fratello Vip 3: "Per me è un c...". Infine, a Salemi che ha controbattuto di avere cercato in tutti i modi Tommaso, il diretto interessato ha detto: "Mi hai ricercato? Si, quando vi siete mollati dopo un mese ed eri in crisi con lui".

Giulia fa una richiesta particolare a Tommaso

Durante lo scontro con Tommaso Zorzi, Giulia Salemi ha fatto una richiesta particolare al suo amico. La modella italo-persiana ha chiesto al web influencer di creare un rapporto nuovo, basato veramente sull'amicizia. Il web influencer però ha spiegato di avere tutto il diritto di fare un passo indietro nei confronti dell'amica.

Zorzi ha ammesso che non ci sta a vedere passare Giulia come la vittima della situazione. A detta del 25enne, la modella dovrebbe ammettere di avere agito per pura strategia. A quel punto Salemi non ha potuto fare altro che ammettere il suo gesto: "Ti ho escluso per proteggere Pierpaolo". Dunque, il primo finalista per il parterre degli uomini sarà l'ex velino o Andrea Zelletta.