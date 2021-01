I colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip non mancano mai e, in queste ultime ore, si continua a parlare della coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due, al centro delle dinamiche per la loro storia d'amore, hanno dovuto fare i conti anche con degli attacchi arrivati dall'esterno della casa, in particolar modo dai familiari dell'ex velino di Striscia la notizia. In queste ore, a scendere in campo, è stata una zia di Pierpaolo la quale ha condiviso sui social dei post che ritraggono Giulia con quella che sembrerebbe essere una bambolina voodoo: la donna ha chiesto aiuto ai fan del nipote nel diffondere il post.

La zia di Pierpaolo e la foto di Giulia con la presunta bambola voodoo al GF Vip

La zia di Pretelli ha condiviso uno scatto in cui appare Giulia Salemi mentre tiene in mano quella che verrebbe considerata una bambola voodoo che la ragazza terrebbe in casa "in assenza di sua mamma Fariba". In più occasioni, infatti, anche all'interno della casa del GF Vip, Giulia ha parlato della "passione" di sua mamma per tutto quello che ha a che fare con i riti magici e gli incantesimi.

Ebbene, sembrerebbe che la zia di Pierpaolo abbia preso un po' troppo a cuore questa vicenda, al punto che da "chiedere aiuto" ai suoi seguaci su Facebook nel cercare di condividere al massimo lo scatto di Giulia con quella che parrebbe essere una bambolina voodoo. "Amici chiedo il vostro aiuto, divulgate ovunque" scrive sui social.

‘Lo stanno facendo impazzire’ scrive la zia di Pierpaolo

La donna ha subito trovato terreno fertile tra i commenti che le sono arrivati su Facebook, da parte di un nutrito gruppo di sostenitori che non vedono di buon occhio questo rapporto nato in casa tra Pierpaolo e la Salemi.

"Stanno facendo impazzire Pier, non gli altri" ha ribattuto ancora la zia di Pretelli sui social, sottolineando quello che secondo lei sarebbe il malessere del nipote all'interno della casa più spiata d'Italia.

E, a chi le fa notare che forse stanno un po' esagerando nei confronti della "povera Giulia", la zia non si fa problemi a rispondere con un sonoro: "Povera?".

Anche la mamma di Pierpaolo si schierò contro Giulia Salemi

Insomma, i familiari di Pierpaolo continuano a dimostrare di non essere propensi a questa storia d'amore che sta nascendo all'interno della casa del GF Vip.

Un punto di vista che, nelle scorse settimane, era stato esplicato molto bene anche dalla mamma di Pretelli la quale non perse occasioni che sottolineare a suo figlio che dopo questa relazione con la Salemi stava "perdendo consensi".

La donna, poi, in una serie di ospitate televisive aveva tirato in ballo anche Elisabetta Gregoraci, lasciando intendere di aver "fatto il tifo" per il loro flirt.