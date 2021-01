L'appuntamento con il Grande Fratello Vip ritorna questo venerdì 29 gennaio in prime time con la messa in onda del secondo appuntamento settimanale in programma dalle 21:30 circa. Le anticipazioni su questa nuova attesissima puntata rivelano che ci sarà spazio per un confronto tra padre e figlio. Il protagonista sarà Andrea Zenga che, in più occasioni all'interno della casa, ha ammesso di non avere un buon rapporto con suo padre Walter. Occhi puntati poi sulla proclamazione del secondo finalista ufficiale di questa edizione, che verrà scelto dal pubblico a casa.

Grande Fratello Vip, anticipazioni 29 gennaio: Andrea Zenga rivede suo padre

Nel dettaglio, le anticipazioni del Grande Fratello Vip di questo 29 gennaio rivelano che per Andrea Zenga arriverà il momento tanto atteso di riprendere in mano le redini della sua vita e di rivedere di nuovo suo padre Walter. L'ex calciatore, infatti, varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà e lo farà per rivedere suo figlio, con il quale non ha più rapporti da diversi anni.

Un incontro che si preannuncia molto emozionante per il ragazzo che in queste settimane di permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia si è fatto notare per la sua educazione e il suo modo di essere mai sopra le righe, al punto da conquistare il gradimento di una vasta fetta di spettatori che seguono il reality show condotto da Signorini.

Ci sarà il secondo finalista del GF Vip

Ma questo non sarà l'unico ingrediente della prossima puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 29 gennaio in tv. Le anticipazioni sul reality show, infatti, rivelano che ci sarà spazio anche per la proclamazione del secondo finalista ufficiale di questa edizione che potrà accedere direttamente all'ultima puntata in onda lunedì 1° marzo.

Dopo la proclamazione di Dayane Mello come prima finalista del gioco, questa volta toccherà ad un uomo della casa accedere alla finalissima. Due i candidati che si stanno sfidando al televoto: Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. I due, entrambi molto amati dal pubblico da casa, scopriranno il responso del verdetto nel corso della diretta di venerdì sera.

Nella casa del GF Vip arriva Alda D'Eusanio

Occhi puntati anche su quello che sarà il nuovo attesissimo ingresso di questa nuova puntata serale del GF Vip in onda venerdì 29 gennaio su Canale 5. Alfonso Signorini, infatti, ha svelato che ci sarà un altro personaggio famoso pronto a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà. Trattasi di Alda D'Eusanio che, per la prima volta nella sua carriera, si metterà alla prova con un reality show dopo aver indossato i panni di opinionista nell'ultima edizione dell'Isola dei famosi.