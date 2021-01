Al termine della 35esima puntata del Grande Fratello Vip sono finite in nomination Giulia Salemi, Carlotta Dell'Isola, Samantha de Grenet e Maria Teresa Ruta. In particolare quest'ultima, finita la diretta del Reality Show, ha chiesto un chiarimento ad Andrea Zelletta. A detta della 60enne, la motivazione con cui è stata mandata al televoto era banale.

Lo sfogo della giornalista

Dopo cinque mesi di 'reclusione' nella casa di Cinecittà i concorrenti cominciano a sentire la stanchezza mentale. Dunque, basta davvero poco per fare scoppiare la scintilla. Terminata la 35^ puntata del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha avuto un faccia a faccia con Andrea Zelletta.

Scendendo del dettaglio, la mamma di Guenda Goria non ha compreso il motivo per cui l'ex tronista di Uomini e Donne l'ha nominata: "Non mi sta bene, potevi dire che andavi per esclusione". Il diretto interessato ha spiegato di non riuscire più a parlare con la sua coinquilina come accadeva durante i primi mesi. Tuttavia, la stima per la 60enne non è mai cambiata. Maria Teresa, però, non è sembrata convinta dalla spiegazione di Zelletta: "Io lo sapevo che andavo in nomination, perché io vi leggo negli occhi".

Stefania Orlando, che era presente, ha considerato eccessiva la reazione di Ruta. Zelletta per giustificare la sua nomination ha aggiunto: "La stimo, ma lei tiene sempre il piede in due scarpe". A fare eco all'ex tronista di Uomini e Donne ci ha pensato Rosalinda Cannavò.

La bella siciliana ha spiegato di avere nominato anche lei Maria Teresa Ruta perché trova spesso i suoi atteggiamenti ambigui.

Il chiarimento

Dopo essersi sfogato con Rosalinda e Stefania, Andrea Zelletta ha cercato un chiarimento con Maria Teresa Ruta. Il giovane ha spiegato di essere stanco di affrontare il reality show. Il suo malessere sembra che sia iniziato con la telefonata ricevuta dalla mamma.

La donna avrebbe detto al gieffino che la sua fidanzata Natalia Paragoni è stanca di essere lontana da lui.

Per questo motivo Andrea si sentirebbe in colpa nei confronti della compagna: "Ho voglia di viverla, le sto levando del tempo". Per quanto riguarda la nomination a Ruta, il giovane ha ammesso di essere stufo del gioco: "Con il voto è come se andassi a intaccare i rapporti".

Insomma, dopo cinque mesi di convivenza con i suoi compagni d'avventura, Zelletta a modo suo si sarebbe affezionato a tutti i suoi coinquilini. Dunque, ogni volta che deve fare un nome da mandare al televoto finisce in crisi. Parlando con Stefania Orlando, l'ex tronista di Uomini e Donne ha minacciato di abbandonare il reality show: "L'8 me ne vado". Zelletta si è convinto che ormai il suo percorso al Grande Fratello Vip sia terminato, poiché non avrebbe più niente da dare ai telespettatori.