La separazione dal marito e la decisione di andare a vivere a 800 chilometri di distanza hanno stravolto gli equilibri familiari. Anna ha lasciato Padula, in provincia di Salerno, per trasferirsi a Trebaseleghe, nel padovano, ed iniziare una nuova vita che sperava di affrontare con i suoi figli. Questi hanno deciso di non seguirla per non stravolgere le proprie abitudini e restare al fianco del padre. Con il trascorrere degli anni la donna ha recuperato il rapporto con Domenico e Ilaria mentre Francesco continua a negargli quell’abbraccio che aspetta da cinque anni. La salernitana ha chiesto aiuto a C’è Posta per Te nella speranza di poter recuperare il rapporto con lui.

“Mi hai escluso dalla tua vita, non so qual è il tuo cantante preferito o per quale squadra tifi. Non c’è giorno che non ti pensi, il mio cuore è diviso in quattro parti ed una è di Francesco. Tu sei il mio Checco” - ha affermato Anna che ha precisato di non aver mai voluto abbandonare il figlio. Nonostante le parole di affetto della madre Francesco Pio ha deciso di chiudere la busta ammettendo di essere un “testone” come lei. “Si è spenta la voglia di volerla sentire. Mi voleva separare da mia sorella” - ha precisato il giovane ricordando che la congiunta aveva cercato l’affidamento di Ilaria.

Anna a C'è Posta per Te per recuperare il rapporto con figlio

Da cinque anni una madre, originaria del salernitano, e il figlio non hanno più rapporti.

Da qui la decisione di Anna di provare a recuperare il rapporto con il figlio negli studi di C'è Posta per te. La tormentata storia familiare è andata in onda nel corso della puntata del 30 gennaio con la donna che ha raccontato che le divergenze con Francesco sono nate dopo la separazione dal marito con il quale i rapporti si erano incrinati da tempo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Mi chiamava idiota davanti a tutti e cercava sempre di farmi sentire sbagliata" - ha riferito la donna che ha precisato che l'uomo è stato sempre un buon lavoratore ed un padre premuroso. "Ma tra noi i litigi erano continui".

Una situazione di forte malessere che l'ha spinta a chiudere definitivamente con il consorte. Dopo l'ennesimo litigio Anna ha deciso andare via ma, prima di lasciare Padula per andare a vivere dalla madre, si è recata dai carabinieri per non essere denunciata dal marito per abbandono dei minori.

Francesco: 'In questo momento non ho bisogno di una madre'

La donna si è trasferita a 800 chilometri di distanza ma i tre figli hanno preferito restare con il padre. In seguito Anna ha ritrovato l'amore ed è diventata nuovamente madre ma è rimasta sempre in contatto con i suoi congiunti ed è riuscita a recuperare il rapporto con Domenico ed Ilaria. Francesco, invece, non è riuscita a perdonarla e nel corso della puntata del 30 gennaio di C'è Posta per Te ha spiegato i motivi che lo tengono distante dalla mamma. “Fino a 13 anni è stata la migliore madre che si possa desiderare, poi lei ci ha chiesto di abbandonare cugini, amici e la nostra vita per andare via con lei. Poteva anche mandare via papà" - ha spiegato il giovane che non ha gradito anche il tentativo di Anna di prendere in affidamento la sorella.

"So che ha sempre pensato a noi e che ci vuole bene ma ad un certo punto ha anche tentato di separarci". Dall'altra parte la salernitana ha ricordato la sua passione per Dragon Ball e tanti episodi dell'infanzia ribadendo il suo desiderio di riabbracciarlo e voltare pagina. Francesco ha deciso di chiudere la busta nonostante la mediazione di Maria De Filippi. "In questo momento non ho bisogno di una madre". La conduttrice ha provato a rassicurare Anna: "Si vede che ti vuole bene, bisogna dargli tempo" - ha chiosato la moglie di Maurizio Costanzo.