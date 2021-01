Il 6 gennaio gli autori del Grande Fratello Vip per celebrare l'Epifania hanno proposto un gioco ai "vipponi". Scendendo nel dettaglio, hanno dato a tutti una calza con dei dolciumi e del carbone per riempirla. Tra i concorrenti che hanno ricevuto più carbone, c'è stata Dayane Mello. Quest'ultima al termine del gioco ha avuto un crollo emotivo con Samantha de Grenet, tanto da confidare di essere stanca di questo accanimento gratuito.

Il crollo di Dayane

Al termine del gioco Dayane Mello si è confidata con Samantha de Grenet. La modella brasiliana ha ammesso di esserci rimasta male per l'atteggiamento dei suoi coinquilini.

Stando a quanto riferito dalla diretta interessata, la cosa che più l'avrebbe ferita è il fatto che sua figlia veda determinate scene: "Sono sicura che Sofia stava guardando il programma e vedere che la gente mi tratta così e mi abbia additata come la cattiva. Non so come potrebbe prendere queste cose". L'ex compagna di Stefano Sala non ha nascosto di essere andata in crisi.

Infine, ha concluso: "Vedere questo accanimento gratuito..." A rassicurare la coinquilina ci ha pensato Samantha. La showgirl romana ha spiegato che Sofia è una bambina. Dunque, non fa caso a certe cose. Inoltre, de Grenet ha sottolineato che Dayane si mostra sempre con il sorriso sul volto: "Non ti fare quel gruccio là".

Mello in lacrime

In tarda serata Dayane Mello ha avuto un altro sfogo con Samantha de Grenet.

La modella sudamerica ha ammesso di avere paura per quello che accadrà una volta terminata l'esperienza al Grande Fratello Vip. La giovane ha chiosato: "Ho paura di perdere tutto quello che ho, devo lavorare molto per la mia felicità, sono stanca di soffrire". Vedendo in difficoltà la sua coinquilina, Samantha ha cercato di incoraggiare Dayane.

A detta della de Grenet, Mello sta facendo un percorso bellissimo nella casa di Cinecittà.

Inoltre, Dayane non dovrebbe preoccuparsi dei giudizi delle gente o dei suoi coinquilini. Nonostante le rassicurazioni della showgirl, la modella ha ribadito che nella sua vita ha bisogno di stabilità, per questo ha sempre paura di perdere quello che ha costruito. Visto lo sconforto di Dayane, Samantha ha invitato la gieffina a non accumulare preoccupazioni.

Secondo de Grenet, Mello deve pensare che a breve rivedrà la sua bambina e suo fratello Juliano. Prima di archiviare la conversazione, Samantha vedendo giù di morale la sua coinquilina le ha fatto un piccolo regalo.

Infine, ha detto a Dayane Mello: "Tu qua non sei sola". Nel vedere la modella brasiliana in preda ad un crollo emotivo, anche gli autori del reality show hanno chiamato la diretta interessata in confessionale per sapere cosa la turbava.