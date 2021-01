Durante la 34esima puntata del Grande Fratello Vip è stato lanciato un televoto tra il parterre maschile per ottenere un posto in finale. A finire al centro di una polemica sono stati Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, poiché hanno escluso Tommaso Zorzi. Parlando con i diretti interessati, Dayane Mello ha rimproverato la coppia per non essere sincera nei confronti del ragazzo.

La critica di Dayane a Giulia

Al termine della diretta del reality show Giulia Salemi ha avuto un duro faccia a faccia con Tommaso Zorzi. Il ragazzo ha rimproverato l'amica di fare la vittima. Poi, ha chiosato: "Non cadere dal pero quando ti dico che non siamo migliori amici".

A tornare sull'argomento è stata ancora una volta Dayane Mello. La modella brasiliana mentre si trovava in giardino con Pierpaolo Pretelli, ha chiesto come mai lui e Giulia abbiano escluso Tommaso dalla finale. Poco dopo si è aggiunta alla conversazione anche Salemi. Alle parole di Dayane, la 27enne italo-persiana ha replicato: "Tu e Tommaso dite che siete giocatori, cinici e usate la vostra strategia. Noi agiamo di cuore e non di altro". Giulia dopo avere spiegato di avere fatto una scelta istintiva ha ammesso che dentro la casa di Cinecittà forse le ha dato più Andrea Zenga piuttosto che Zorzi. Al contrario Salemi ha sottolineato di essere molto amica del 25enne lontano dai riflettori.

Non d'accordo con la spiegazione Mello ha controbattuto: "A lui non piace che tu ripeti che ogni volta non ti cerca".

La 31enne sudamericana ha spiegato che Tommaso in passato ha fatto molto per l'amica, portandola per fino a Londra al suo fianco per fare un programma. A tal proposito Mello ha rimproverato Giulia: "Devi misurare le parole quando parli".

La stoccata della modella brasiliana

Dayane Mello ha continuato a difendere a spada tratta Tommaso Zorzi. La diretta interessata senza giri di parole ha detto a Giulia e Pierpaolo: "Non mi è piaciuto il vostro gesto".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Per argomentare il suo pensiero, Dayane ha spiegato che all'interno della casa di Cinecittà sia Pretelli che Salemi da 4 mesi elogiano Tommaso per le qualità. Dunque, non ha senso escluderlo dal televoto per un posto in finale. Secondo Mello, la modella italo-persiana conoscendo le fragilità di Tommaso avrebbe dovuto aiutarlo e sostenerlo per non mandarlo in crisi: "Come pensi che si è sentito?" Prima di archiviare l'argomento la 31enne ha affermato: "Non siete sinceri, io da fuori ho visto così".

Nel pomeriggio di mercoledì 27 gennaio, la modella sudamericana ha ribadito il suo pensiero con Stefania Orlando. L'ex compagna di Stefano Sala ha ammesso di essere rimasta spiazzata per l'atteggiamento dei "Prelemi". Conoscendo le ansie di Tommaso, i suoi coinquilini avrebbero dovuto farlo sentire al sicuro mandandolo al televoto per giocarsi un posto in finale.