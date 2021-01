Lunedì 25 gennaio su Canale 5 è stata trasmessa la 34^ puntata del Grande Fratello Vip 5. Dopo avere decretato la prima finalista donna, il parterre femminile è stato chiamato in causa per decidere chi merita la finale tra gli uomini della casa di Cinecittà. Giulia Salemi ha deciso di escludere dal televoto Tommaso Zorzi. Ovviamente, tra i due nella notte è nato uno scontro e il 25enne ha invitato la sua coinquilina ad ammettere di avere "protetto" il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Faccia a faccia tra Zorzi e Salemi

Il televoto della 34esima puntata tra Stefania Orlando, Giulia Salemi, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello ha decretato che la modella brasiliana è la prima finalista del Grande Fratello Vip.

Durante la diretta il parterre femminile ha dovuto decidere chi mandare al televoto per aggiudicarsi un posto in finale tra Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Andrea Zenga e Andrea Zelletta. Arrivati al turno di Giulia Salemi, l'influencer italo-persiana ha deciso di escludere dall'ipotetica finale il suo amico Zorzi.

Ovviamente, il gesto di Salemi ha mandato su tutte le furie il web influencer. Tommaso ha detto a Giulia di non essere stato salvato dalla sua amica solamente per strategia. Dal momento che i due fuori dal reality show sono amici, il 25enne non si aspettava una mossa simile dall'amica. Per questo motivo Zorzi ha deciso di ribadire alla modella italo-persiana che i due fuori dal reality show si frequentano solamente ma nulla di più: "Non cadere dal pero se dico che non siamo migliori amici".

Successivamente il giovane ha chiosato: "Dimmi che l'hai fatto per proteggere Pierpaolo".

Lo scontro nella notte

In puntata Giulia Salemi ha spiegato di avere escluso Tommaso Zorzi dalla finale perché sarebbe stato lui a chiederglielo. Al contrario il diretto interessato ha smentito categoricamente di avere fatto una richiesta del genere.

Durante la notte i due "vipponi" hanno avuto un duro confronto.

In particolare la 27enne ha cercato di rimediare all'errore chiedendo a Tommaso di costruire un'amicizia diversa da quella che c'era prima. Zorzi, però, ha replicato: "Ci sta che posso fare due passi indietro?" Il giovane ha precisato che Giulia non deve pagare alcuna conseguenza per il gesto fatto, ma deve semplicemente prendersi le sue responsabilità e spiegare il perché a tutti i "vipponi".

Inoltre, il web influencer ha invitato la sua coinquilina a non inventare scuse: "Vuoi passare per la vittima dicendo che tu mi scrivi e io non ti rispondo?"

Di fronte allo sconforto di Tommaso Zorzi, la modella italo-persiana si è detta dispiaciuta per averlo escluso dalla finale. Infine, Salemi ha ammesso di avere agito per strategia: "Ho agito in quel modo per salvaguardare Pierpaolo".