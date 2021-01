I Pretelli non approvano la sua relazione con Giulia Salemi al GF Vip, e di questa cosa Pierpaolo ne soffre tanto. Al termine della puntata dell'11 gennaio, il ragazzo si è sfogato sulle cose che ha detto suo fratello Giulio in una recente intervista, quella nella quale ha elogiato Elisabetta Gregoraci e l'amicizia speciale che aveva con il suo consanguineo. L'ex velino, però, non è riuscito a trattenere la rabbia quando ha commentato la presa di posizione della maggior parte dei suoi parenti sul suo status sentimentale.

La rabbia di Pier dopo la puntata del GF Vip dell'11 gennaio

Nel corso della diretta del GF Vip dell'11 gennaio, Pierpaolo è stato informato da Signorini degli ultimi gesti che hanno fatto i suoi familiari dopo averlo visto tra le braccia di Giulia, Il conduttore del reality, in particolare, ha fatto leggere al concorrente alcuni stralci dell'intervista che suo fratello ha rilasciato di recente, quella nella quale ha elogiato Elisabetta e criticato un po' Salemi.

Al termine della puntata, Pretelli ha avuto uno sfogo contro chiunque stia contestando la sua decisione di vivere il sentimento che prova per l'italo-persiana, e l'ha fatto usando parole molto forti.

"Non mi conoscono. Non vedono che adesso ho gli occhi felici? Non ho parole per quello che hanno combinato. Devono rispettare te e chiunque è al mio fianco", ha tuonato l'ex velino rivolgendosi all'influencer con la quale fa coppia da qualche settimana.

Giulio Pretelli criticato nella casa del GF Vip

"Li avevo avvisati e mi hanno deluso. Soprattutto mio fratello non avrebbe dovuto farmelo. Da lui non me l'aspettavo", ha aggiunto Pierpaolo nel commentare l'intervista che Giulio ha rilasciato dopo Capodanno.

Pretelli si è detto arrabbiato con tutti i membri della sua famiglia che stanno provando ad ostacolare il suo legame con Salemi: "Non c'hanno capito nulla, non dovevano dire quelle cose davanti a milioni di persone".

Il concorrente del GF Vip è apparso contrariato e dispiaciuto per la presa di posizione della maggior parte dei suoi parenti, gli stessi che hanno tentato di tutto pur di evitare che vivesse un flirt con Giulia tra le mura di Cinecittà.

Sul fratello che ha detto che lo preferiva accanto a Elisabetta, l'ex velino ha dichiarato: "Mi sento in difficoltà e mi vergogno per quello che ha fatto.

Come gli è venuta in mente questa cosa? Per me è follia".

Giulia non piace alla famiglia di Pierpaolo: malumore al GF Vip

Nel commentare le dichiarazioni di sua madre e di suo fratello sul contegno che dovrebbe darsi quando amoreggia con Giulia nel rispetto del figlio Leonardo, Pierpaolo ha aggiunto: "Non devono intromettersi, a lui provvedo io non loro".

Insomma, il concorrente del GF Vip ha manifestato rabbia e delusione nei confronti della sua famiglia dopo l'ultima puntata del reality che è andata in onda: il fatto che mamma Margherita e il fratello Giulio palesino la preferenza che avevano per Elisabetta, al bel Pretelli non va giù, soprattutto perché tutto ciò contrasta con le forti emozioni che sta vivendo nella casa con un'altra donna.

A proposito di Elisabetta Gregoraci, l'11 gennaio c'è stato l'ennesimo e forse definitivo faccia a faccia tra lei e Pierpaolo: la showgirl ha rassicurato il ragazzo sul fatto che non sta parlando male di lui nelle interviste o nei programmi, ma è alla Salemi che ha detto qualcosa di più interessante.

Dopo aver chiesto all'influencer di non parlare più di lei e della sua vita privata, l'ex signora Briatore ha precisato: "Ci penserà Marcello a farti vedere tutto".

La persona citata in diretta su Canale 5, è l'avvocato di Elisabetta: a quanto pare, ad attendere l'italo-persiana fuori dalle mura di Cinecittà c'è una diffida da parte dell'ex amica speciale di Pierpaolo.