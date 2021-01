Can Yaman è indubbiamente l'attore del momento. Diventato popolare nel nostro Paese grazie alla serie turca DayDreamer - Le ali del sogno, Can qualche giorno fa ha soggiornato a Roma per motivi lavorativi. L'attore è stato "assalito" da una folla di ammiratrici che lo hanno atteso sotto l'albergo in cui alloggiava per poterlo vedere e scattare una foto. Di fronte a quella situazione, Yaman non se l'è sentita di tirarsi indietro e, pur andando contro le regole dettate dalla pandemia, si è avvicinato alle fan e per questo ha preso una multa.

Folla di fan italiane per Can Yaman durante il soggiorno a Roma

Nel dettaglio, Can Yaman in questi giorni si trova in Italia per girare un nuovo spot pubblicitario che lo vede al fianco dell'attrice Claudia Gerini e diretto dal regista Ferzan Ozpetek.

Le fan italiane dell'attore di DayDreamer, dopo aver appreso la notizia del suo arrivo in Italia, si sono messe subito alla ricerca di informazioni per scoprire dove alloggiasse Can.

Una volta scoperto l'indirizzo del suo albergo romano, ecco che si sono accalcate sotto la struttura, come testimoniano una serie di video che sono comparsi sul web e sui social.

Tuttavia tale situazione ha portato le forze dell'ordine a intervenire e ad avviare un'indagine per fare chiarezza su quanto accaduto, dato che sono venute meno le regole previste per il contenimento della Covid-19.

La difesa di Can Yaman dopo la multa a Roma

Alla fine Can Yaman è stato multato: l'attore dovrà pagare un'ammenda di 400 euro ma in una recente intervista l'attore turco si è difeso, spiegando quanto accaduto a Roma.

Il motivo? Per Can, quello era l'unico modo per poter ringraziare le tantissime fan che lo sostengono e lo supportano e lo hanno reso uno degli attori più rinominati del momento.

"È il modo che ho per ringraziare le mie ragazze, per l'amore che mi dimostrano ogni giorno" ha dichiarato Can a proposito della multa da 400 euro che dovrà pagare.

Il presunto flirt di Can Yaman con Diletta Leotta

Intanto, in queste ultime ore si sta parlando insistentemente anche di un gossip legato alla vita sentimentale dell'attore protagonista della soap DayDreamer.

Stando alle indiscrezioni lanciate da Anna Pettinelli nel corso della sua trasmissione radiofonica sulle frequenze di Rds, tra Can Yaman e la conduttrice sportiva Diletta Leotta ci sarebbe un flirt in corso.

I due, nei giorni scorsi, avrebbero alloggiato nello stesso albergo romano e Pettinelli sostiene che ci siano stati anche dei baci.