Per Pierpaolo Pretelli non è stata affatto una puntata facile quella del Grande Fratello Vip di ieri sera. Il ragazzo ha rivisto la sua "amica speciale" Elisabetta Gregoraci ma soprattutto ha avuto modo di leggere le dichiarazioni rilasciate in un'intervista da suo fratello, in cui ammetteva che alla sua famiglia non piaceva Giulia Salemi e questa relazione che stava nascendo all'interno della casa più spiata d'Italia. Parole che hanno ferito moltissimo Pierpaolo, il quale al termine della diretta serale del reality show si è lasciato andare ad un durissimo sfogo contro la sua famiglia, arrivando a dire che si vergogna di quello che gli stanno facendo.

La delusione di Pierpaolo Pretelli al GF Vip per la sua famiglia

Nel dettaglio, in questa intervista rilasciata dal fratello di Pierpaolo, il ragazzo ammetteva che assieme ai suoi familiari avevano fatto il "tifo" per l'ipotetica love story con Elisabetta Gregoraci e di essere meno contenti dell'avvicinamento del ragazzo con la giovane Giulia Salemi.

Parole che hanno fatto sbottare duramente Pierpaolo, il quale nella notte ha puntato il dito contro la sua famiglia, ammettendo che in realtà non lo conoscono per niente, dato che lui stava male per un sentimento che dall'altra parte non c'era e adesso che ha trovato un po' di serenità e felicità, loro lo hanno ferito.

"Non ho parole per quello che hanno combinato" ha dichiarato Pierpaolo all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ribadendo che la sua famiglia deve rispettare ogni persona che lui sceglierà di avere al suo fianco.

'Mi vergogno' dice Pierpaolo contro la sua famiglia

A deluderlo maggiormente è stato proprio suo fratello, con il quale Pierpaolo ha un rapporto speciale così come ha confermato lui stesso, al punto che i due ragazzi vivono assieme.

"Da lui non me l'aspettavo, non sto bene adesso", ha ammesso l'ex velino di Striscia la notizia, visibilmente infastidito da tutta questa situazione che si è venuta a creare.

"Mi vergogno per quello che hanno fatto" ha proseguito poi Pierpaolo nel suo sfogo dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip, ribadendo a chiare lettere di aver chiesto ai suoi familiari di non esporsi durante questa sua avventura televisiva.

'Per me è follia' ribadisce Pretelli al GF Vip

Insomma una dura presa di posizione da parte di Pierpaolo che ha ammesso di non riuscire ad accettare ciò che gli stanno facendo i suoi stessi familiari fuori dalla casa del GF Vip. "Per me è pura follia" ha chiosato Pretelli nel suo sfogo notturno.

Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che, nel corso della prossima puntata serale del GF Vip in programma lunedì 18 gennaio, possa esserci un nuovo confronto tra Pierpaolo e suo fratello.