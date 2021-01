In queste ore sul web, in particolar modo su Twitter, è partita una petizione in rivolta contro il GF Vip da parte dei fan di alcuni concorrenti del programma. Il motivo risiede nel fatto che in molti ritengono inopportuna la decisione di prolungare ulteriormente il Reality Show.

Nello specifico, pare che i vari concorrenti abbiano capito che il programma si prolungherà fino a fine febbraio, pertanto, in molti hanno cominciato a manifestare una certa insofferenza. Nel vedere questi atteggiamenti, quindi, gli utenti dei social hanno dato luogo a una petizione.

Tommaso sospetta il prolungamento del GF Vip e crolla

La produzione del GF Vip ha deciso di prolungare ulteriormente il reality show. In un primo momento, il programma si sarebbe dovuto concludere i primi di dicembre. In seguito, si è passati all'8 febbraio ma, in questi giorni, si è parlato di un prolungamento fino al 26 febbraio. I concorrenti, però, non sono ancora stati messi al corrente di questo nuovo slittamento, ma Tommaso pare abbia capito. L'influencer, infatti, è andato in confessionale per lasciarsi andare a uno sfogo quando, a un certo punto, ha chiesto agli autori se la data ufficiale fosse veramente l'8 febbraio. La produzione, però, non ha risposto alla domanda del concorrente generando in lui una forte preoccupazione.

Il crollo di alcuni concorrenti del programma

In particolar modo, infatti, Tommaso si è recato nella camera da letto da Stefania e le ha manifestato la sua preoccupazione. Il ragazzo, infatti, ha ammesso di essere molto provato psicologicamente da tutta questa esperienza, pertanto, non è sicuro di riuscire a sopportare un ulteriore cambio di programmi.

Nei giorni passati anche Maria Teresa Ruta ha avuto un crollo e si è lasciata andare a pianti disperati. Ebbene i telespettatori, nel vedere questo crollo nei concorrenti, hanno dato luogo a un hashtag su Twitter intitolato "No al prolungamento GF". Successivamente è partita una petizione su Charge.org.

La petizione contro gli autori

Su tale sito è possibile inserire la propria firma e manifestare il proprio consenso verso questa iniziativa.

Numerosi telespettatori sono assolutamente contrari al nuovo prolungamento del GF Vip, in quanto questo sta compromettendo la salute psicologica dei protagonisti. Tra i vari commenti sui social, ad esempio, c'è chi ha scritto: "Vedere tutti in quelle condizioni ieri sera mi ha fatto piangere il cuore, sono esseri umani". Altri, invece, hanno addirittura scritto: "Non sembrano più le stesse persone". Oltre a Maria Teresa e Tommaso, anche Dayane e Pierpaolo hanno avuto un crollo. Pertanto, adesso non ci resta che attendere per capire quale decisione prenderanno gli autori.