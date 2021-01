Il 12 gennaio, a ora di cena, Maria Teresa Ruta ha avuto un crollo emotivo nella casa del Grande Fratello Vip. La concorrente ha cominciato a gridare contro tutti i suoi coinquilini in quanto si è infastidita per alcune parole pronunciate da Cecilia e Carlotta.

In particolar modo, pare che la donna si sia risentita del fatto che i coinquilini spesso notano che russa o che si comporta in modo troppo eccentrico. Dopo 120 giorni di permanenza all'interno del reality show, dunque, anche lei ha avuto un momento di cedimento, che ha lasciato spiazzati i compagni d'avventura.

Il crollo emotivo di Maria Teresa Ruta

I concorrenti del GF Vip si trovavano riuniti a tavola per la cena quando, improvvisamente, Carlotta e Cecilia hanno fatto allusioni su Maria Teresa insinuando che la notte avesse russato. La showgirl si è offesa di queste affermazioni in quanto ha cominciato a sentirsi una sorta di peso per gli altri coinquilini. Per quel motivo, si è allontanata dal resto del gruppo ed è andata in piscina a distendere i nervi. I compagni, però, l'hanno seguita cercando di capire cosa avesse e lei ha avuto il crollo emotivo davanti a tutti. La donna ha detto: "Basta, sono una persona". In seguito ha aggiunto: "Dopo 120 giorni, posso sommare le cose una volta e dire sono inca..."

I disagi vissuti dalla showgirl al GF Vip

La protagonista dello sfogo ha ammesso di non avere le fette di salame davanti agli occhi, pertanto, soffre molte delle dinamiche che si vengono a creare in casa.

Le grida della concorrente hanno spaventato un po' i coinquilini, i quali si sono allontanati per lasciarla sbollire. Stefania, invece, le è rimasta accanto e l'ha spronata ad aprirsi. Durante questa conversazione, dunque, sono emersi altri disagi vissuti dalla showgirl. In particolar modo, Ruta ha detto che spesso si sente in imbarazzo in quanto si vede brutta nelle clip che vengono mandate in onda.

Inoltre, ha spesso paura di addormentarsi in quanto teme di aprire la bocca nel sonno e di cominciare a russare.

Arriva il chiarimento con Cecilia Capriotti

Dopo la sfuriata, Maria Teresa si è calmata ed è rientrata in casa per un confronto con Cecilia Capirotti. Quest'ultima ci ha tenuto a ribadire di non essere stata lei ad accusare Ruta di russare, in quanto la reputa una cosa davvero poco carina da dire ad una signora.

In seguito, però, è emerso il vero problema dell'astio esistente tra le due donne. Cecilia ha confessato di essere rimasta molto male della nomination ricevuta da Maria Teresa in quanto si è sentita tradita. Nei giorni precedenti le due si erano lasciate andare a delle confessioni, pertanto, non ha compreso la motivazione fornita dalla sua coinquilina. La showgirl ha provato a spiegare le sue motivazioni e al termine del confronto le due donne si sono abbracciate facendo la pace.