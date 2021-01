Per i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip è tempo di "docce" e Tommaso Zorzi, da vero attento scrutatore di questa edizione, non se ne lascia scappare una. Questo pomeriggio, il giovane influencer ha commentato la "performance" sotto la doccia dei due belloni attualmente ancora in gara: trattasi di Andrea Zelletta e Andrea Zenga. Peccato, però, che il commento fatto da Zorzi non sia piaciuto molto all'ex tronista di Uomini e donne.

La doccia di Andrea Zenga e Andrea Zelletta al GF Vip

Nel dettaglio, assistendo alla scena della doccia in casa di Andrea Zenga e Andrea Zelletta, Orlando ha subito sottolineato che i due ragazzi assieme erano un "bel vedere".

Immediata la reazione di Tommaso Zorzi che ha prontamente commentato dicendo: "Beh, abbiamo visto di peggio". Una dichiarazione che ha lasciato un po' interdetto Zelletta, soprannominato in maniera affettuosa dai suoi compagni di avventura anche "croccatino".

Il commento di Tommaso Zorzi alla doccia di Zenga e Zelletta

Stefania, infatti, ha subito fatto notare che Andrea Zelletta non avesse gradito il commento alla doccia fatto da Tommaso e poco dopo l'ex tronista ha ribadito che effettivamente dire "abbiamo visto di peggio" non è proprio un complimento nei loro confronti. Per Tommaso, però, il suo era un complimenti nei confronti della coppia Zenga-Zelletta.

Al di là dei commenti alle docce dei "bellocci" della casa del GF Vip, in queste ultime ore Tommaso è stato al centro delle news per via della lite che c'è stata con la sua amica del cuore Stefania Orlando.

Tra i due sono volate parole grosse dopo che Orlando ha ammesso di non aver gradito l'atteggiamento di Tommaso che si era concesso una serata di leggerezza in compagnia di Dayane Mello, "nemica giurata" di Stefania all'interno della casa, con la quale non corre affatto buon sangue.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Il confronto tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi dopo la lite al GF Vip

Ecco allora che Stefania ha fatto presente al suo amico del cuore di essere rimasta sorpresa in negativo dal suo atteggiamento nei confronti della Mello, ma la reazione di Zorzi ha spiazzato tutti. Il ragazzo, infatti, ha ribadito a gran voce che Stefania alla sua età non può fargli delle scenate di gelosia simili in casa e che lui è libero di fare ciò che vuole, dato che non è fidanzato con nessuno e non deve dare conto a nessuno dei suoi comportamenti.

Insomma uno scontro acceso quello tra Tommaso e Stefania che per un giorno intero non si sono rivolti la parola. Questo pomeriggio, però, in vista anche della nuova puntata serale del GF Vip in onda su Canale 5, Stefania e Tommaso hanno avuto un confronto, durante il quale Orlando ha ribadito di essere "gelosa" nei confronti del suo amico del cuore, perché ci tiene per davvero a lui e al loro rapporto costruito in casa.