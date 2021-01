Per circa due mesi sono state legatissime, poi improvvisamente Giulia e Dayane hanno cominciato a punzecchiarsi nella casa del GF Vip, fino ad arrivare ad interrompere la loro amicizia in modo definitivo. Salemi ha criticato l'atteggiamento a suo parere scostante della brasiliana che, di punto in bianco, l'ha esclusa dalla sua cerchia di persone fidate nel reality senza darle una valida motivazione.

La frecciatina di Giulia alla modella del GF Vip

Sembra farsi sempre più solitario il percorso di Dayane al GF Vip 5: molti rapporti che la 31enne ha costruito nei primi mesi di permanenza nella casa, stanno vacillando oppure sono finiti dopo brusche litigate.

Giulia è una delle concorrenti che ha deciso di allontanarsi dalla Mello dopo averla supportata per tanto tempo: a far arrabbiare l'italo-persiana, sono state delle dichiarazioni che la modella ha fatto in confessionale sul suo conto e sul flirt sta vivendo con Pierpaolo.

Commentando con Samantha le critiche che le ha rivolto la brasiliana, Salemi ha detto: "Ma secondo lei dopo una settimana dovevamo limonarci? Devo seguire delle regole? Se lei è una che dopo un giorno bacia Andrea Zenga, io non sono fatta così".

Questa frecciatina dell'influencer è arrivata in risposta agli attacchi che l'amica di Rosalinda ha rivolto ai "prelemi" e alle tempistiche troppo lente con le quali si sono avvicinati davanti alle telecamere: secondo Dayane, quando due persone si piacciono veramente non aspettano settimane o addirittura mesi per darsi un bacio passionale.

Altra amicizia finita per Dayane al GF Vip 5

Una risposta che Dayane ha dato a Giulia nell'ultima puntata del GF Vip che è andata in onda prima di Capodanno, ha spiazzato a tal punto la giovane da spingerla a riflettere su questo rapporto.

"Da un'amica come te non mi aspettavo tutto questo, potevi venire a dirmelo in faccia", ha detto l'italo-persiana in risposta alle critiche che Mello ha rivolto al suo flirt con Pierpaolo.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

"Noi non siamo amiche", ha tagliato corto la brasiliana lasciando senza parole la compagna di reality.

Giulia ha anche ricordato i tanti momenti belli che lei e la modella hanno condiviso nelle scorse settimane, come quando la 31enne le ha detto che lei sarebbe stata la vincitrice ideale della quinta edizione.

La felicità dei 'prelemi' contro gli scettici fan del GF Vip

Dayane non è l'unica ad aver criticato l'avvicinamento di Pierpaolo a Giulia dopo l'uscita di Elisabetta Gregoraci dalla casa del GF Vip.

Anche tra i telespettatori del reality, ci sono tanti scettici sulla passione che è scoppiata improvvisamente tra quelli che i fan hanno ribattezzato "prelemi": il pensiero che sposano alcuni, è che i due concorrenti stiano vivendo un flirt soltanto per assicurarsi le telecamere puntate addosso durante la settimana e nelle puntate in diretta.

Salemi, però, difende la sincerità del sentimento che prova per Pretelli: "Io non posso rinunciare a lui ad oggi. Avevo detto che questa era la mia rivincita ma per me è un nuovo viaggio, una cosa tutta nuova senza paragoni".

Insomma, la neo coppia sembra intenzionata a viversi alla luce del sole nonostante siano in molti ad avere dubbi sul loro conto: anche i genitori dell'ex velino si sono esposti in modi differenti per informarlo del fatto che il suo avvicinamento a Giulia gli sta facendo perdere parecchi consensi tra i telespettatori del Grande Fratello Vip.

Il papà di Pierpaolo, inoltre, di recente ha apprezzato un video di Salvo Veneziano in cui venivano elencati tutti gli amori che l'influencer ha vissuto davanti alle telecamere: "Trova l'amore della vita in ogni reality che fa", è la frase alla quale il signor Bruno ha messo un "like" che poi l'ha tolto dopo essersi reso conto della risonanza mediatica che stava avendo.