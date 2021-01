Nel corso della puntata del GF Vip del 25 gennaio, Tommaso e Stefania hanno rassicurato gli addetti ai lavori e il pubblico che resteranno nella casa finché non sarà un televoto a volerli fuori. Nella notte, però, entrambi i concorrenti hanno palesato un'intenzione decisamente diversa sul loro futuro nel reality: sia Zorzi che Orlando, infatti, hanno confidato a Maria Teresa che il limite massimo che si sono prefissati per restare in gioco, è quello dell'8 febbraio (giorno in cui si sarebbe dovuto concludere il programma se non ci fossero stati altri prolungamenti).

Oppini fa riflettere Zorzi su un ritiro anticipato dal GF Vip

La quinta edizione del GF Vip terminerà ufficialmente l'1 marzo: è stato Alfonso Signorini a comunicare questa importante data ai concorrenti reclusi. La puntata del 25 gennaio, però, sembra aver fatto riflettere parecchio alcuni abitanti della casa, soprattutto quelli che sono sempre stati incerti se continuare o meno l'avventura dopo l'ennesimo allungamento voluto dalla rete.

La notte scorsa, infatti, Tommaso si è confidato con Maria Teresa sulle sensazioni che ha provato dopo aver parlato con Francesco in passerella: a colpire l'influencer, sono state le tante volte in cui l'amico gli ha consigliato di fare quello che si sente, anche lasciare il gioco se pensa che sia la cosa migliore per lui.

"Ha detto che mi supporta anche se esco e mia mamma la stessa cosa. Cosa significa? Che io l'8 febbraio me ne vado", ha fatto sapere Zorzi a una stupita Ruta.

Stefania vicina a Tommy anche nella decisione di lasciare il GF Vip

"Mi vivo al meglio queste due settimane e arrivare fino all'8 per me è una vincita", ha aggiunto Tommaso prima di fare altre riflessioni sui suggerimenti che gli ha dato Oppini in diretta.

Secondo il concorrente del GF Vip, l'amico potrebbe avergli voluto far arrivare un messaggio ben preciso quando gli ha detto che anche se abbandona il reality, tutti quelli che gli vogliono bene lo supporteranno lo stesso.

"Per ripetermelo tante volte, significa che sotto c'è qualcosa. Forse fuori non sto andando bene o altro", ha detto a voce alta Zorzi prima che anche la sua più cara amica nella casa manifestasse la sua stessa intenzione.

Quando l'influencer l'ha raggiunta per commentare quello che è successo in puntata, Stefania ha fatto sapere di essere pienamente d'accordo con lui su un eventuale ritiro anticipato: "Per l'uscita dell'8? Io pure".

Dayane finalista del GF Vip: Stefania ci rimane male

Nello spiegare a Tommaso come mai anche lei molto probabilmente lascerà il GF Vip tra due settimane, Orlando ha tirato in ballo il risultato del televoto che ha decretato il nome della prima finalista della quinta edizione.

"Visto l'esito, il parere del pubblico c'è già stato", ha fatto sapere la romana.

Stefania, dunque, pensa di aver dato tutto di sé negli oltre quattro mesi di reclusione, quindi la scelta di eleggere Dayane prima concorrente finalista di quest'anno, per lei è stato un chiaro segnale che non è tanto amata come pensava.

Secondo quello che riportano i blog di Gossip il 26 gennaio, i "zorzando" avrebbero scelto la data dell'8 febbraio come quella indicativa per un possibile addio al programma, perché pare che da quel giorno in poi chi va via non pagherà nessuna penale. Il fatto che la finalissima del Grande Fratello sia stata nuovamente spostata di quasi un mese (dall'8/02 all'1 marzo), dà la possibilità a tutti i concorrenti di abbandonare la casa come hanno fatto Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini a dicembre, ovvero senza doverci rimettere di tasca propria e senza rinunciare al cachet.