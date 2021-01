All'interno della casa del Grande Fratello Vip i nervi dei concorrenti rinchiusi tra le mura di Cinecittà dallo scorso settembre, cominciano ad essere tesi. Occhi puntati soprattutto sul giovane Tommaso Zorzi che, in queste ultime ore, ha scoperto da Samantha De Grenet che il reality show potrebbe essere ulteriormente prolungato di alcune settimane. Un durissimo colpo per Zorzi che ha chiesto subito spiegazioni agli autori del reality show, i quali però hanno mentito al concorrente e non gli hanno detto la verità sull'effettiva durata di questa (infinita) quinta edizione del reality show Mediaset.

Tommaso Zorzi capisce che il GF Vip non finirà l'8 febbraio 2021

Nel dettaglio, Samantha De Grenet parlando con Tommaso si è lasciata scappare il fatto che questa edizione possa essere ulteriormente prolungata oltre la data finale prevista per venerdì 8 febbraio 2021. Un durissimo colpo per Zorzi che ha chiesto ulteriori spiegazioni alla showgirl, la quale però non potendosi sbilanciare oltre, ha preferito non rispondere alle sue domande.

A quel punto Tommaso è andato in crisi e ha scelto di recarsi in confessionale per chiedere conferma direttamente agli autori della trasmissione, presenti 24 ore su 24. La risposta che gli è stata, però, non è piaciuta per niente allo stesso Tommaso che tornato dai suoi compagni di gioco ha ammesso di essere abbattuto.

La bugia degli autori del GF Vip a Tommaso sulla durata effettiva del reality

"Loro mi hanno detto che non lo sanno. Non lo sappiamo", ha detto Tommaso ai suoi inquilini della casa in merito alla sua chiacchierata fatta con gli autori del GF Vip in confessionale.

E così gli autori hanno detto una bugia al giovane Zorzi, dato che non è vero il fatto che non si sappia la data ufficiale della finalissima di questa quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Se in un primo momento Mediaset aveva scelto di chiudere i battenti nella serata dell'8 febbraio 2021, in queste ultime ore c'è stato un nuovo cambio programmazione.

La vera data della finale del GF Vip: il reality chiuderà il 26 febbraio

La serata finale del Grande Fratello Vip 5, infatti, andrà in onda il prossimo 26 febbraio: si tratta dell'ennesimo prolungamento per il reality show che durerà ancora due settimane in più rispetto alla data inizialmente annunciata ai "Vipponi".

Ma quale sarà a questo punto la reazione dei concorrenti e in particolar modo di Tommaso Zorzi? Durante il confronto con Samantha De Grenet, il giovane influencer ha ammesso di essere arrivato allo "stremo" delle sue forze. "Io non resisto, te lo dico" ha sbottato Zorzi, rinchiuso nella casa più spiata d'Italia dallo scorso mese di settembre.