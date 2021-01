Pierpaolo non sembra più così tanto certo di voler andare avanti nella conoscenza con Giulia, almeno non nella casa del GF Vip. Dopo aver avuto un lungo confronto privato con la psicologa del reality, il ragazzo si è isolato e ha cominciato a meditare sulle scelte che ha fatto tra le mura di Cinecittà. Salemi ha spronato Pretelli a non lasciarsi condizionare da nessuno e a portare avanti il sentimento che prova per lei contro tutto e tutti.

Nuove incertezze nel cuore di Pierpaolo al GF

Dopo i commenti della sua famiglia e quelli della maggior parte dei fan del GF Vip, in queste ore Pierpaolo ha dovuto fare i conti con un altro parere negativo sul suo percorso nella casa.

Come ha raccontato lo stesso concorrente il 14 gennaio, ha avuto modo di confrontarsi con la psicologa del programma in confessionale, e alcune riflessioni che ha fatto insieme a lei non sono a favore del suo legame con Giulia.

Raggiunto dall'influencer in sauna, Pretelli si è lasciato andare a pensieri non proprio positivi sul loro flirt, ipotizzando che probabilmente hanno corso troppo quando hanno deciso insieme di non frenare più l'attrazione reciproca che c'è tra loro.

A Salemi che gli ha chiesto il motivo della chiusura che aveva avuto nelle ultime ore, l'ex velino ha spiegato: "A parere dei nostri inquilini, sono stato troppo affrettato con te dopo Elisabetta".

Le parole che ha usato il concorrente, hanno immediatamente fatto irrigidire l'italo-persiana, che ha capito che qualcosa non andava soltanto dallo sguardo perso del giovane.

Istinto e ragione: Pretelli in confusione al GF Vip

È a questo punto che Pierpaolo ha rivolto a Giulia una domanda importante: "Secondo te, il mio agire è stato troppo istintivo e avrei dovuto aspettare per dare più importanza a quello che c'è tra noi?".

La bella influencer non si è lasciata intimorire dai dubbi del compagno di GF Vip e gli ha detto che a suo parere entrambi hanno fatto bene a lasciarsi andare perché era quello che volevano.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

L'ex velino, però, ha manifestato ulteriori perplessità quando ha aggiunto: "Forse avremmo dovuto aspettare per darci il tempo di valorizzare il nostro rapporto".

Questi pensieri negativi, comunque, in Pretelli sono nati dopo che si è confrontato con la psicologa del reality in confessionale, e questo ha dato parecchio fastidio a Salemi.

"Per me è andata come doveva andare.

Mi sono lasciata andare perché so chi ho davanti", ha fatto sapere la giovane nel dialogo che lei e Pier hanno avuto nella casa.

Influenze esterne al GF Vip minano il rapporto tra i 'prelemi'

Giulia ha anche informato Pierpaolo che lei ha fatto tutto il possibile affinché il pubblico e i suoi familiari supportassero la loro coppia, ma da un po' si è resa conto che i suoi sforzi sono stati vani.

"Evidentemente a loro non è bastato, ma spero basti a te. Tra noi non ci sono problemi e io vedo un futuro. Non hai sbagliato niente", ha aggiunto la concorrente del GF Vip ad un sempre più pensieroso Pretelli.

L'ex amico speciale di Elisabetta Gregoraci, dunque, non sembra più così tanto convinto di aver fatto bene a viversi l'attrazione che provava per Salemi.

Le incertezze che stanno nascendo nel ragazzo, però, non stanno piacendo affatto ai fan della coppia ribattezzata "prelemi", soprattutto perché sono arrivate dopo che lui si è confrontato con la psicologa del programma sul percorso di oltre quattro mesi che ha fatto tra le mura di Cinecittà.

Sembrano aumentare di giorno in giorno, dunque, i detrattori di questa storia d'amore, la prima che è nata veramente davanti alle telecamere della quinta edizione del programma di Canale 5.