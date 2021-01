Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che in queste ore è stato messo sotto attacco dai fan per l'eccessiva durata. A risentirne maggiormente è stato Tommaso Zorzi, che in questi giorni, ha scoperto che il reality show non chiuderà i battenti il prossimo 8 febbraio, così come era stato annunciato in un primo momento dal conduttore. Una situazione che ha gettato Tommaso nello sconforto assoluto, al punto che in queste ore il ragazzo sembra aver perso il suo spirito iniziale e ormai è apparso logorato e stanco dall'eccessiva reclusione tra le mura domestiche di Cinecittà.

Tommaso ha reagito male alla notizia, venendo colto da un attacco d'ansia. Molti i commenti sui social dopo quanto accaduto. Secondo il parere di un fan Zorzi sarebbe stato portato allo sfinimento.

Dovrebbe slittare ancora la finale del GF Vip: Tommaso Zorzi in crisi

Tutto è partito nel momento in cui Samantha De Grenet si è lasciata scappare in casa che il GF Vip potesse essere ulteriormente allungato di qualche settimana rispetto alla prevista data della finalissima, fissata per l'8 febbraio 2021. A quel punto Tommaso, senza alcun tipo di esitazione, si è subito recato in confessionale per chiedere spiegazioni e gli autori gli hanno risposto che al momento non sanno ancora quale sarà la data ufficiale della finale. Tuttavia, Mediaset avrebbe fatto sapere che questa quinta edizione del programma potrebbe terminare il 26 febbraio.

Attacco di ansia per Tommaso Zorzi

I concorrenti del Grande Fratello Vip dovranno trascorrere anche tutto il mese di febbraio in casa. Peccato, però, che loro non sanno ancora nulla di questa novità che potrebbe gettarli maggiormente nello sconforto. Intanto, Tommaso sembra essere duramente provato da questa situazione.

Il giovane Zorzi ha ammesso al cospetto dei suoi compagni di gioco che da qualche giorno sta facendo i conti con gli attacchi di ansia che non gli stanno facendo vivere tranquillo la sua esperienza all'interno della casa del GF Vip.

Tommaso è apparso stanco, senza la forza di accennare un sorriso e ieri ha trascorso l'intera giornata a letto, sotto le coperte.

I fan di Tommaso furiosi con il Grande Fratello Vip

Il morale di Tommaso Zorzi è a dir poco devastato e questa situazione non è piaciuta per nulla ai suoi fan. Questa mattina, infatti, hanno provato a tirare su il morale di Zorzi facendo passare un nuovo aereo sopra il tetto della casa di Cinecittà ma la reazione di Tommaso non è stata la solita.

Zorzi ha ringraziato chi lo sostiene ma non ci sono state calorose manifestazioni di affetto come le scorse volte.

Da qui l'ulteriore polemica dei fan di Tommaso che, sui social si sono duramente schierati contro il Grande Fratello Vip per questo ulteriore prolungamento del reality show. "È arrivato al capolinea anche Tommy. Meritava di vincere il programma con il sorriso ma lo avete portato allo sfinimento" scrive un sostenitore di Zorzi su Twitter mentre altri sottolineano il dispiacere nel vedere Tommaso così "spento" anche di fronte ad un messaggio aereo.