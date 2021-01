La seconda stagione di A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe sta per arrivare anche in Italia. Stasera, sabato 16 gennaio, andrà in onda su Sky Atlantic e in streaming on demand su Now TV il primo appuntamento con la serie tratta dalla Trilogia delle anime di Deborah Harkness.

Il pubblico assisterà ai primi due episodi inediti che riprenderanno da dove si è interrotta la prima stagione. Dopo il viaggio nel tempo, Matthew Clairmont e Diana Bishop si ritroveranno nella Londra elisabettiana, alla fine del sedicesimo secolo. Secondo le anticipazioni rilasciate in rete, i nuovi episodi mostreranno la società affascinante ma insidiosa del 1590: la minaccia alle streghe, l'incontro con le figure inglesi leggendarie, l'emergere del lato più oscuro di Matthew e i timori di Diana nei confronti dei suoi enormi poteri.

Trama A Discovery of Witches 2, dal 16 gennaio su Sky Atlantic: primo episodio

Nell'ottavo e ultimo episodio della prima stagione A Discovery of Witches ha lasciato i telespettatori con un finale aperto, mentre Matthew (Matthew Goode) e Diana (Teresa Palmer) si apprestavano a fuggire nel sedicesimo secolo. Il viaggio serve a mettere in salvo la strega, il cui Dna rappresenta la chiave per salvare il mondo magico e le sue creature, e a trovare il Libro della Vita, all'epoca completo di tutte le sue pagine. La nuova stagione della serie si aprirà con il vampiro e la strega nella Londra elisabettiana, nel 1590. Le anticipazioni del primo episodio rivelano che Matthew (a quel tempo noto come Matthew Roydon) lavorerà per conto di William Cecil. Il suo compito sarà perseguitare i cattolici per compiacere sua maestà Elisabetta I.

Diana, intanto, riceverà un'accoglienza piuttosto "movimentata" da parte di Christopher Marlowe, amico di Clermont. L'obiettivo della coppia sarà trovare una strega che aiuti la Bishop ad imparare a usare i suoi grandi poteri per permettere loro di poter tornare nel presente.

Il secondo episodio di A Discovery of Witches 2 stasera 16 gennaio su Sky Atlantic: trama

Sempre stasera 16 gennaio su Sky Atlantic andrà in onda pure il secondo episodio di A Discovery of Witches 2. Stando alle anticipazioni diffuse sul web, la fedeltà di Matthew verrà messa alla prova da Cecil e il vampiro si troverà costretto a torturare un innocente.

Intanto Diana conoscerà l'alchimista Mary Sidney. Susanna, un'antenata di Sophie, accetterà di aiutare l’inesperta strega e le presenterà la potente Goody Alsop che si trova a capo della congrega londinese. Nel frattempo, Matthew si lascerà influenzare da Christopher e inizierà a trasformarsi nell'uomo che era un tempo. Ciò preoccuperà Diana che farà fatica a riconoscerlo. Un altro ostacolo arriverà nelle vite dei protagonisti: Andrew Hubbard. Si tratta di un vampiro che è anche un predicatore molto influente. Questi pretenderà che la coppia gli giuri fedeltà, altrimenti si metterà in contatto con il padre di Matthew, Philippe de Clermont.

Meno romanticismo e più aria da thriller storico per A Discovery of Witches 2

La seconda stagione di A Discovery of Witches esplorerà meno il lato romantico della storia di Diana e Matthew, il cui rapporto è adesso più maturo rispetto alla prima stagione.

Negli episodi inediti il pubblico vedrà la studiosa di storia inglese e il genetista alle prese con la quotidianità di una relazione in cui i due dovranno cercare di migliorarsi a vicenda. La serie avrà perciò meno atmosfere da romanzo rosa e più da thriller storico. Dal punto di vista della ricostruzione storica, i telespettatori vedranno i personaggi muoversi sullo sfondo della Londra di fine '500, tra le stradine strette che si aprono sulla cattedrale di Saint Paul, con indosso gli abiti maestosi ed eleganti dell'epoca.