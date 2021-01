Il Grande Fratello Vip 5 passerà alla storia come l'edizione più lunga di sempre. In queste ultime settimane, infatti, in casa Mediaset si è scelto di prolungare ulteriormente la durata del reality show che, in un primo momento, doveva chiudere i battenti l'8 febbraio 2021. Nel corso della nuova puntata in diretta del 18 gennaio, Alfonso Signorini ha anticipato ai "Vipponi" che la finalissima non ci sarà più il giorno 8 ma non ha svelato loro la data ufficiale, affermando di non conoscerla ancora. In realtà, però, Publitalia aveva già reso noto che l'ultima puntata del GF Vip ci sarebbe stata il 26 febbraio.

Perché Signorini non l'ha detto ai concorrenti? A quanto pare perché sarebbe lui stesso a non essere d'accordo con questo prolungamento.

Alfonso Signorini sarebbe contrario al prolungamento del GF Vip

Nel dettaglio, Publitalia ha pubblicato i nuovi listini dei palinsesti Mediaset, rivelando che la finalissima del Grande Fratello Vip 5 ci sarebbe stata il prossimo 26 febbraio e quindi non più l'8, come Signorini aveva confermato ai concorrenti lo scorso dicembre.

Tuttavia la notizia del nuovo prolungamento avrebbe fatto storcere il naso anche allo stesso conduttore del GF Vip. Voci di corridoio, ci informano che Alfonso Signorini non sarebbe favorevole a proseguire per altre tre settimane la trasmissione, complici anche le numerose polemiche e le critiche che si sono state in queste settimane sul web e sui social.

I telespettatori del Grande Fratello Vip, infatti, hanno mosso il dito contro la produzione del reality show accusandoli di voler "prendersi gioco" delle debolezze dei concorrenti e di volerli "spremere" fino all'osso, senza tener conto del fatto che si tratta di persone e di non di "cavie umane".

Sui social scatta la protesta contro il prolungamento del Grande Fratello Vip

Un'accesa polemica che ha visto scendere in campo anche i familiari di alcuni dei concorrenti di questa edizione, tra cui la mamma di Tommaso Zorzi che con un tweet ha ammesso che forse sarebbe giunto il momento di spegnere le luci su questa edizione e permettere così ai concorrenti di tornare alla loro normalità.

Il padrone di casa del GF Vip, quindi, non sarebbe a favore di questo nuovo prolungamento che farebbe slittare la finalissima al 26 febbraio. Proprio per questo motivo avrebbe evitato di rivelare ai concorrenti la data ufficiale dell'ultima puntata.

La chiusura del GF Vip potrebbe essere anticipata

In questi giorni, infatti, ci saranno delle nuove riunioni tra la produzione del reality show e i vertici Mediaset e si decideranno le sorti della finale di questa edizione, tenendo conto anche dei malumori dei concorrenti stessi che già non hanno gradito la notizia del prolungamento oltre l'8 febbraio.

Quale sarà a questo punto la scelta definitiva? Non si esclude che la chiusura del GF Vip 5 possa essere anticipata di diversi giorni rispetto all'attuale data prevista del 26 febbraio.