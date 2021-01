La 33esima puntata del Grande Fratello Vip trasmessa su Canale 5 lunedì 18 gennaio è cominciata col botto. Pierpaolo Pretelli ha avuto un nuovo faccia a faccia con il fratello Giulio. Quest'ultimo, dopo avere rilasciato l'ennesima intervista su Novella 2000 in cui ha espresso la sua preferenza per Elisabetta Gregoraci, ha negato di avere detto determinate cose. A smentire le dichiarazioni di Giulio Pretelli ci ha pensato Roberto Alessi. Il direttore del magazine ha precisato che i suoi giornalisti non hanno bisogno di inventare le interviste.

Le dichiarazioni di Giulio

Prima del faccia a facca tra Pierpaolo e il fratello, Alfonso Signorini ha mandato in onda l'ultima intervista di Giulio.

Ques'tultimo ha spiegato di avere una certa preferenza per Elisabetta Gregoraci. Inoltre, ha dichiarato che la vicinanza a Giulia Salemi potrebbe portare Pierpaolo lontano dalla finale del Grande Fratello Vip. Il motivo? Ai telespettatori non basterebbe solo una storia d'amore per votare un concorrente.

Dopo le immagini trasmesse Giulio ha riferito all'ex velino che la sua intervista risale al periodo di Capodanno. Inoltre, ha spiegato che è stata mandata in onda solamente adesso per mettere in difficoltà Pierpaolo. Infine, il giovane ha detto che le sue parole sono state trasformate dai giornalisti. Di fronte a tali parole Alfonso Signorini ha sbottato: "La scusa che i giornalisti si inventino le interviste puoi anche tenerla a casa, sono balle tu".

La versione di Roberto Alessi

In seguito alle parole di Giulio Pretelli è intervenuto Roberto Alessi che in primis ha ringraziato Alfonso Signorini per il sostegno: "Sui giornalisti seri non si possono sempre scaricare delle responsabilità che non hanno". Poi, Alessi si è rivolto direttamente al fratello di Pierpaolo: "I giornalisti non hanno bisogno di inventarsi qualcosa che non corrisponde al vero".

A detta del direttore, spesso la realtà dei fatti è molto più colorata di quanto si aspettano i giornalisti. Dunque, Roberto Alessi ha nuovamento ribadito il suo pensiero: "Non abbiamo bisogno di inventarci niente".

Il giornalista rivolgendosi a Pierpaolo Pretelli ha ammesso di essere molto dispiaciuto per l'atteggiamento della sua famiglia. Lo stesso Alessi ha confidato di conoscere personalmente l'ex velino e di fare il tifo per una sua vittoria al Grande Fratello Vip.

Il 68enne, ha descritto Pierpaolo come un ragazzo simpatico ed empatico che nell'approccio con le altre persone si pone sempre in modo rispettoso.

Roberto Alessi ha ammesso di avere chiesto personalmente a un suo collaboratore di intervistare Giulio Pretelli. Tuttavia, il direttore ha sottolineato che Giulio non può affatto calunniare gli altri per togliersi dall'imbarazzo delle cose dette. Infine, Roberto Alessi ha lanciato l'ennesima stoccata al fratello dell'ex velino: "Come d'abitudine, registriamo le interviste. Dunque, se Giulio vuole risentire quanto dichiarato mi può chiamare".