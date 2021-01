E' tempo di confronti e chiarimenti all'interno della casa del Grande Fratello Vip e, subito dopo la puntata serale di ieri sera, Tommaso Zorzi ha scelto di affrontare Giulia Salemi che in diretta non lo ha salvato per mandarlo al televoto dei finalisti. Tommaso ha sbottato contro la sua amica, chiedendole di smetterla di continuare a ripetere di essere "migliori amici" e ha poi tirato in ballo anche il suo ex Francesco Monte, alludendo al fatto che sarebbe anche per colpa sua se in passato lui e Giulia si sarebbero allontanati.

La verità di Tommaso Zorzi sul litigio con Giulia Salemi

Nel dettaglio, Tommaso ha ammesso di non aver gradito le scelte fatte da Giulia Salemi nel corso della puntata serale del GF Vip di ieri sera e la chiesto di non dire più in casa che sono "migliori amici".

"Quando mai fuori mi chiami per raccontarmi le tue cose?" ha sbottato Tommaso contro Giulia che nel frattempo non poteva fare altro che scusarsi con Zorzi, ammettendo però che ai tempi del loro litigio, gli avrebbe mandato svariati sms che Tommaso avrebbe letto senza mai risponderle.

A quel punto, Zorzi ha scelto di svuotare il sacco e di raccontare tutta la sua verità sul tanto discusso litigio che c'è stato tra lui e Giulia. Questa volta, l'influencer ha scelto di dire tutta la verità ed ha tirato in ballo anche l'ex fidanzato della Salemi, Francesco Monte, che aveva conosciuto proprio durante la partecipazione al suo primo Grande Fratello Vip.

L'attacco di Tommaso contro Francesco Monte al GF Vip

"Quando tu sei stata con lui non ti ho più vista" ha ammesso subito Tommaso, aggiungendo poi che non gli sono piaciute per niente alcune frasi che all'epoca vennero pronunciate da Francesco Monte all'interno della casa più spiata d'Italia.

"Se questa persona dice frasi che vanno contro il mio modo di essere non ci sto" ha proseguito poi Zorzi nel suo durissimo sfogo, aggiungendo che non avrebbe potuto far finta che stesse andando tutto nel migliore dei modi.

Tommaso poi non ha nascosto di non aver gradito neppure il fatto che Giulia avesse preso le difese del suo fidanzato, aggiungendo di aver saputo che quella persona non voleva che lui fosse presente nella loro vita.

La frase di Monte che fece indignare Tommaso Zorzi

"Ho detto che uno che dice che due donne che si baciano gli fanno sch... è un cog..." ha aggiunto poi Zorzi riferendosi proprio a quella frase polemica che venne pronunciata al GF Vip da Francesco Monte e che scatenò un bel po' di discussioni e polemiche.

Insomma, questa volta, Tommaso è stato decisamente molto schietto con Giulia Salemi e, al termine del loro confronto, la ragazza non ha potuto fare altro che confermare le parole dell'influencer, in merito alla poca simpatia del suo ex Francesco Monte nei confronti di Zorzi.