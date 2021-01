Qualsiasi cosa dica o faccia Giulia De Lellis, ultimamente, sembra non andare bene ai più critici utenti dei social network. Gli ultimi rimproveri che sono stati rivolti alla 24enne su Instagram sono quelli ai look che ha sfoggiato sulla neve di St. Moritz: c'è chi è certo, infatti, che l'influencer abbia indossato delle pellicce non ecologiche negli scatti che ha pubblicato sul suo profilo, gli stessi che da un po' sono presi di mira da commenti negativi e pesanti critiche.

I look di Giulia De Lellis dividono i fan

Gli spostamenti tra regioni quando l'Italia è in zona rossa non sono l'unico motivo per il quale Giulia De Lellis è stata aspramente criticata ultimamente.

A far storcere il naso ad alcuni utenti dei social network sono i look che la ragazza ha sfoggiato in questi giorni sulla neve: abiti comodi, prettamente sportivi, sempre impreziositi da una pelliccia dello stesso colore dell'outfit del momento.

Il parere che hanno espresso i più attenti, però, è che la maggior parte dei copri abiti che sta indossando l'influencer a St. Moritz sia fatta di peli di animale.

Ad alimentare questa teoria è stata la scelta della 24enne di Pomezia di cancellare una delle foto nelle quali metteva in mostra una pelliccia: sotto allo scatto, che non compare più sul profilo Instagram della giovane, erano stati scritti parecchi commenti contro la sua giacca di pelo probabilmente non ecologico.

La nuova vita di Giulia De Lellis divide i suoi sostenitori

"Chissà quanti cani come il tuo ci sono voluti per fare quella pelliccia", ha commentato qualcuno sotto alla foto in cui Giulia posava col cucciolo Tommaso sulla neve (la stessa che poi è stata cancellata dopo le proteste).

"Sembra che stai indossando il tuo cane, vergogna", ha scritto un altro utente di Instagram riferendosi al colore del cappotto dell'influencer che era uguale al pelo del suo animaletto.

Non contenta di essere stata criticata per l'indumento probabilmente non sintetico che ha indossato a St. Moritz, il giorno dopo Giulia ha postato un altro scatto nel quale sfoggiava una pelliccia bianca: secondo i più attenti, anche questo capo d'abbigliamento sarebbe stato fatto usando il pelo di animali veri.

Tra il malcontento generale, c'è stato anche chi ha rimpianto la vita che la romana faceva prima di fidanzarsi con Carlo Beretta: "Rivogliamo Andrea Damante", ha scritto un fan che preferiva di gran lunga come si comportava la corteggiatrice di Uomini e donne quando faceva coppia col dj.

L'ironia di Giulia De Lellis sui tradimenti

Dovendosi destreggiare tra critiche e attacchi social per ogni suoi comportamento, Giulia ha deciso di puntare tutto sull'ironia.

In alcune storie che ha pubblicato su Instagram la sera del 2 gennaio, l'influencer ha citato il titolo del suo primo libro nel mostrare ai suoi quasi cinque milioni di follower la cena che stava per mangiare.

"Risotto con gamberi di Mazara. Da notare i piatti con le corna. In questa casa ci sono corna ovunque, ma che caz...", ha detto la giovane facendo riferimento ai tradimenti che ha subito da parte di Andrea Damante e che sono diventati l'argomento del suo romanzo di successo del 2019.

Condividendo lo scatto di un lampadario, poi, la 24enne ha voluto dimostrare che le corna di cervo sono davvero molto gettonate nello chalet di St.

Moritz, dove lei e il fidanzato Carlo Beretta hanno trascorso il Capodanno.

Il nuovo compagno di Giulia, comunque, continua a non convincere alcuni fan, che non perdono l'occasione per ricordare quanto la ragazza e il "Dama" fossero belli insieme.