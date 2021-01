Nel 2021 è confermato su Rai 1 l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la fortunata serie tv che tutti i giorni appassiona una media di oltre due milioni di affezionati telespettatori. Settimana dopo settimana la trama diverta sempre più irta di colpi di scena e le anticipazioni delle puntate in onda nel corso del 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese legate soprattutto al rientro in città della bella Marta, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu, tornata di nuovo sul set della serie dopo un periodo di stop.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni e trame del 2021

Per Marta, quindi, giungerà finalmente il momento di poter riabbracciare di nuovo suo marito Vittorio Conti dopo che aveva preso la decisione di lasciare Milano per potersi trasferire in America e intraprendere un nuovo percorso lavorativo.

Un ritorno che non passerà affatto inosservato, dato che nella vita di Vittorio Conti sono cambiate un bel po' di cose nel corso di questi ultimi mesi.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 2021, infatti, rivelano che Marta dovrà fare conoscere Beatrice e i suoi due figli che ormai rappresentano a tutti gli effetti, la nuova famiglia di Vittorio. Per la donna, però, non sarà affatto facile riuscire ad abituarsi a queste presenza.

Marta ritorna e affronta Beatrice

Nel dettaglio, Marta dovrà accettare la presenza di queste nuove persone che non aveva mai conosciuto prima d'ora e come se non bastasse, dovrà prendere atto anche del rapporto molto confidenziale tra Vittorio e Beatrice. Insomma una situazione decisamente complicata per la bella Marta: come riuscirà a gestirla nel migliore dei modi?

La presenza di Beatrice e dei suoi due figli potrebbe finire per alterare l'armonia matrimoniale tra Marta e suo marito Vittorio nel corso delle puntate della soap opera del nuovo anno? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi, dato che il rientro stabile di Marta sarebbe previsto per febbraio 2021.

Agnese al centro delle trame de Il Paradiso delle signore del 2021

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove vicende legate al personaggio di Agnese. In passato la donna ha commesso un gesto brutto nei confronti di suo figlio Salvatore, sequestrandogli la lettera che il ragazzo aveva scritto per Gabriella, la donna di cui era profondamente innamorato.

Adesso, nelle puntate del nuovo anno, tutta la verità verrà a galla e Salvatore scoprirà che la missiva non è mai stata data alla stilista del Paradiso e ovviamente non la prenderà bene. Come se non bastasse, poi, Agnese dovrà fare i conti anche con la presenza sempre più ingombrante di suo marito Giuseppe che finirà per mettere a rischio la sua storia d'amore con Armando.