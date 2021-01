Il Grande Fratello continua a essere al centro delle polemiche e, in queste ultime ore, a scagliarsi contro la produzione del reality show attualmente condotto da Alfonso Signorini nella sua versione "Vip" è stata anche un'ex concorrente. Trattasi di Lidia Vella che, qualche anno fa, prese parte al reality show di Canale 5 nella sua versione "Nip" che all'epoca era condotta da Alessia Marcuzzi. A distanza di tempo, Lidia ha puntato il dito contro la produzione, affermando che pur essendo liberi di fare ciò che si voglia tra le mura domestiche di Cinecittà, all'interno del contesto televisivo si tende a indebolire la mente dei concorrenti.

Il duro attacco di Lidia contro il Grande Fratello

Nel dettaglio, Lidia ha voluto precisare a tutti coloro che le chiedevano se al Grande Fratello fosse tutto organizzato e scritto che in realtà non è così, ma al tempo stesso ci ha tenuto a sottolineare il fatto che in un contesto del genere, tenderebbero a indebolire la mente dei concorrenti in gara.

"Loro riescono a fare della tua mente quello che vogliono alla fine" ha ammesso Lidia parlando della sua esperienza diretta all'interno della casa, sottolineando il fatto che si arriverebbe a un punto in cui i concorrenti diventano particolarmente vulnerabili.

Inoltre Lidia ha proseguito il suo attacco contro il Grande Fratello, dicendo che in un primo momento chi entra a far parte del cast del reality show, pensa che gli autori che sono dall'altra parte del confessionale siano dalla loro parte e quindi li sostengano nel loro percorso.

'Serviamo solo per l'audience' sbotta l'ex concorrente del Grande Fratello

"In realtà non è così, perché noi siamo solo numeri per loro, serviamo solo per l'audience" ha sbottato duramente Lidia nel suo sfogo contro la trasmissione di Canale 5.

L'ex gieffina, infatti, non si è fatta problemi nel dire che per quelli del GF, la sensibilità e i sentimenti dei concorrenti in gara non conterebbero a nulla. Una polemica, quella portata di nuovo alla ribalta da Lidia che, in queste ultime ore, ha preso piede anche sui social dove in tanti hanno puntato il dito contro la trasmissione per il nuovo prolungamento della versione Vip.

Polemiche contro il prolungamento del GF Vip

Mediaset, infatti, ha scelto di far proseguire il GF Vip oltre la data prevista della finale dell'8 febbraio e questa decisione ha scatenato dei crolli emotivi da parte dei concorrenti. In primis Tommaso Zorzi che ha ammesso di essere sofferente di fronte a questa prolungata permanenza in casa che va avanti ormai dallo scorso settembre.

Signorini, però, ha assicurato i suoi "vipponi" dicendo loro che torneranno a casa entro il mese di febbraio e quindi non si andrà ulteriormente oltre.