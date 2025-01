Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 31 gennaio rivelano che Clara resterà senza parole dopo aver ricevuto delle sorprese che la lasceranno meravigliata.

Nel frattempo, Odile cercherà di convincere Giulia Furlan a riprendere in mano la creazione della linea di abiti economici per la Galleria Milano Moda.

Ciro, invece, andrà su tutte le furie dopo aver scoperto che sua figlia Agata intende andare a teatro in compagnia di Roberto Landi.

Clara resta senza parole: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 31 gennaio

Per Clara arriverà il momento di riprendere in mano le redini della sua storia d'amore con Alfredo.

Tra i due tornerà il sereno e il magazziniere sorprenderà la sua amata con un anello di fidanzamento.

I due si appresteranno a lasciare Milano per trasferirsi un po' di tempo in Belgio, ma per la Venere le sorprese non finiranno qui.

Per Clara arriveranno dei nuovi eventi inaspettati che finiranno per lasciarla senza parole. Di cosa si tratta? Al momento le trame della soap non forniscono ulteriori dettagli in merito, ma non si esclude che per lei possano arrivare delle belle notizie legate alla sua carriera nel ciclismo.

Ciro Puglisi su tutte le furie con sua figlia Agata: c'entra Roberto Landi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 31 gennaio, inoltre, rivelano che Odile deciderà di affrontare Giulia per cercare di convincerla a non abbandonare il progetto della linea di abiti economici per la Galleria Milano Moda.

Nel caso in cui la stilista dovesse abbandonare il progetto, Odile e il team del negozio si ritroverebbero in grande difficoltà.

Intanto, Agata deciderà di invitare Roberto a teatro, un modo per trascorrere del tempo insieme e stare un po' in compagnia.

Il piano della ragazza, però, verrà intercettato da Ciro Puglisi, del tutto contrario a questo incontro tra sua figlia e Roberto.

Ciro si mostrerà infuriato e proverà in tutti i modi a ostacolare l'uscita di Agata con il socio del Paradiso.

La soap opera vola negli ascolti ed è confermata con la decima stagione su Rai 1

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con la soap opera continua a registrare ottimi ascolti nel daytime pomeridiano di Rai 1.

La media di gennaio è di oltre 1,8 milioni di spettatori fissi al giorno, con picchi che hanno sfiorato anche i 2 milioni e il 22% di share.

Numeri che hanno spinto la Rai a confermare la serie per la sua decima stagione di messa in onda: le riprese cominceranno il prossimo maggio a Roma, con messa in onda prevista a partire da settembre nella fascia pomeridiana.