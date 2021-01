Lunedì 18 gennaio i “vipponi” sono stati informati di un nuovo slittamento della finale del Grande Fratello Vip. La notizia ha scosso tutti i veterani del Reality Show. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sembrano non averla presa affatto bene, tanto che potrebbero lasciare il gioco.

La presunta scelta del duo Zorzi-Orlando

Tommaso Zorzi dopo avere ricevuto la notizia di un nuovo prolungamento del Grande Fratello Vip è corso in bagno sentendosi male. Stefania Orlando invece, era pronta a varcare la porta rossa per abbandonare il gioco. Da qualche giorno a questa parte i due coinquilini sembrano avere perso lucidità.

Nel pomeriggio di venerdì 22 gennaio, Dayane Mello mentre era in piscina ha commentato lo stato d’animo di Zorzi. La modella brasiliana ha spiegato a Carlotta Dell’Isola e Samantha De Grenet di comprendere il momento di down di Tommaso. Ad un certo punto, però, la regia ha deciso di cambiare l’inquadratura e andare in cucina. Rosalinda Cannavò era intenta a pitturare in quadro per i suoi sostenitori, fino a quando non è stata raggiunta da Stefania Orlando. Le due a bassa voce si sono dette qualcosa che ha subito insospettito i telespettatori della diretta h24.

A quanto pare Rosalinda ha detto a Stefania: “Tu lo sai di Tommaso che ne se vuole andare?” Senza stupirsi poi di tanto, la showgirl romana ha affermato: “Sì, lunedì”. L’attrice siciliana e sembrata spiazzata per la confidenza ricevuta, tanto da avere chiesto se il web influencer fosse sicuro della decisione presa.

In replica Stefania ha aggiunto: “Amore...Non mi devi dire niente perché sono nella stessa situazione”. A quel punto Rosalinda ha cercato di far cambiare idea alla sua coinquilina: “No Stefy, ti prego”. Al momento non è chiaro come sia proseguito il discorso delle due “vipponi”, visto che la regia ha deciso di distogliere nuovamente l’inquadratura.

Gaffe degli autori su Zorzi

In seguito al nuovo prolungamento del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno avuto la possibilità di parlare con un loro familiare. Tommaso Zorzi ha ricevuto la telefonata del manager e della mamma. La signora Armanda avrebbe incoraggiato suo figlio a proseguire il suo percorso al reality show. Tuttavia, avrebbe detto a Zorzi di appoggiarlo anche se avesse deciso di lasciare il gioco.

Nel pomeriggio di giovedì 21 gennaio, alcuni membri del reality show sono stati protagonisti di una gaffe. Scendendo nel dettaglio, hanno fatto una comunicazione alla casa relativa a Zorzi: “Dobbiamo evitare contatti esterni con Tommaso”. Alcuni concorrenti si sono chiesti il significato di quella frase mentre Pierpaolo Pretelli ha subito compreso: “Era una cosa che non dovevamo sentire”.