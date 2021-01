Al Grande Fratello Vip 5 è tempo di feste e ieri sera, i concorrenti si sono divertiti a ritmo di musica per una serata speciale che è stata organizzata in casa. Tommaso Zorzi non si è tirato indietro e dopo aver bevuto qualche bicchiere di vino di troppo, è apparso un po' "alticcio". Ed è proprio in questa veste che Tommaso ha dato il "meglio di sé", dispensando un po' di consigli alla sua amica Rosalinda Cannavò in merito alla sua vicenda sentimentale ma parlando anche del suo rapporto speciale con Francesco Oppini.

Serata 'alticcia' per Tommaso Zorzi nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, Tommaso, un po' alticcio, ha chiesto a Rosalinda se potesse dargli dei consigli diretti e sinceri sul da farsi con il suo ragazzo.

L'attrice siciliana non si è tirata indietro e ha accettato di ascoltare ciò che aveva da dirle Tommaso.

Immediata la reazione di Zorzi che, senza troppi giri di parole, ha consigliato a Rosalinda di lasciare il suo fidanzato e quindi di voltare pagina in maniera definitiva. "Ma ti puoi sposare con uno che ti fa il video del turismo in Sicilia?" ha sbottato Tommaso riferendosi al video che la scorsa settimana Giuliano, fidanzato di Rosalinda, ha realizzato per la sua amata al fine di farle una sorpresa.

Il consiglio di Tommaso per Rosalinda: 'Lascia il tuo fidanzato'

Insomma, un Tommaso che non si è fatto problemi nel dire ciò che pensava ad una Rosalinda che, in queste ultime settimane, ha ammesso più volte di essere in crisi e ha messo in discussione il suo rapporto decennale con Giuliano, che non le darebbe più gli stimoli di una volta.

Cosa succederà a questo punto? Rosalinda, una volta terminata l'avventura nella casa del Grande Fratello Vip, metterà la parola "fine" alla sua relazione con il fidanzato, seguendo per davvero il consiglio di Tommaso oppure no? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Le parole di Tommaso Zorzi su Francesco Oppini al GF Vip

Ma Tommaso, durante la serata in cui si è lasciato andare a qualche bicchiere di vino in più, è tornato a parlare anche del suo rapporto con Francesco Oppini.

E' passato ormai un mese da quando il ragazzo ha scelto di abbandonare il cast del GF Vip, ma Zorzi non lo ha mai dimenticato del tutto.

Del resto, Tommaso non nascose il suo sentimento nei confronti del figlio di Alba Parietti e in queste ultime ore ha ammesso di essere consapevole del fatto che Francesco ha una situazione del tutto differente fuori dalla casa più spiata d'Italia.

"Probabilmente si sposerà, ma non con me" ha ammesso Tommaso, aggiungendo di aver pianto per questa situazione ma al tempo stesso sa benissimo che Oppini è felicemente fidanzato con una donna, con la quale intende mettere su famiglia al più presto.